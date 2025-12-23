Sezonun ilk yarısını ikinci sırada tamamlayan ve ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirerek şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'den sürpriz bir hamle geldi.

Süper Lig'de Samsunspor formasıyla ligin ilk yarısına damga vuran Musaba'yı kadrosuna katmak isteyen Sarı Lacivertliler resmi temaslarına başladı.

Sözleşmesinde 6 milyon Euro'luk çıkış maddesi bulunan Musaba için temaslarını hızlandıran Fenerbahçe ile ilgili sıcak bir gelişme daha yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Musaba'nın menajeri Fenerbahçe ile transfer görüşmelerinde bulunmak üzere İstanbul'a geldi.

Bu sezon Karadeniz ekibiyle 22 maça çıkan ve 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun transferi için yarın tarafların masaya oturacağı aktarıldı.