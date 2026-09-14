Memur ve emeklinin zam hesabı yeniden yapıldı: İşte masadaki rakamlar

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA YENİ RAKAM

Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması halinde 25 bin 924 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Taban aylığın artırılması için ayrıca yasal düzenleme gerekebileceği unutulmamalı.