GÖZLER OCAK ZAMMINDA
Milyonlarca memur ve emekli 2027 Ocak ayında maaşlarına yansıyacak artışı bekliyor. Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi’nde yer alan yıl sonu enflasyon tahmini, olası zam oranlarına ilişkin yeni hesabı ortaya çıkardı.
Memur ve emeklinin zam hesabı yeniden yapıldı: İşte masadaki rakamlar
Merkez Bankası’nın son enflasyon tahminiyle memur ve emeklilerin ocak zammına ilişkin yeni hesap ortaya çıktı. Tahmin gerçekleşirse SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 10,07, memur ve memur emeklilerine yüzde 8,01 artış gündeme gelecek. Zam birçok sosyal ödemeyi de değiştirecek.Kaynak: Diğer
GÖZLER OCAK ZAMMINDA
EMEKLİYE YÜZDE 10,07 HESABI
Yıl sonu TÜFE’sinin ankette öngörülen yüzde 29,61 seviyesinde gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammının yüzde 10,07 olması hesaplanıyor. Kesin oran ise yılın ikinci yarısındaki gerçekleşen enflasyonla belli olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINDA YENİ RAKAM
Halen 23 bin 552 lira olan en düşük emekli aylığının da aynı oranda artırılması halinde 25 bin 924 liraya ulaşabileceği hesaplanıyor. Taban aylığın artırılması için ayrıca yasal düzenleme gerekebileceği unutulmamalı.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 8,01
Aynı enflasyon senaryosuna göre memurlar ile memur emeklilerinin ocak ayındaki toplam artışının yüzde 8,01 olması bekleniyor. Kesin zam oranı açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 75 BİN LİRAYI AŞABİLİR
Yüzde 8,01’lik artış senaryosunda en düşük memur maaşının 75 bin 849 liraya, en düşük memur emeklisi aylığının ise 34 bin 52 liraya yükselmesi hesaplanıyor.
MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ HESABI
Tahmine göre lise mezunu 9/1 memur maaşı 75 bin 848, üniversite mezunu 9/1 memur maaşı 78 bin 928 liraya çıkabilecek. Şube müdüründe 115 bin 690, uzman öğretmende ise 99 bin 548 liralık maaş hesabı yapılıyor.
POLİS, DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI
Yüzde 8,01’lik senaryoda başkomiser maaşının 109 bin 351, polis maaşının 100 bin 37, uzman doktor maaşının 184 bin 405, hemşire maaşının ise 91 bin 641 liraya ulaşabileceği öngörülüyor.
AİLE VE ÇOCUK YARDIMLARI DA ARTACAK
Memur maaş katsayısındaki değişiklik aile yardımlarına da yansıyacak. Hesaplamaya göre çalışmayan eş için verilen ödeme 3 bin 868 liraya, 0-6 yaş çocuk yardımı 851 liraya, 6 yaş üzeri çocuk yardımı ise 425,42 liraya çıkabilecek.
İKRAMİYEDE DE YENİ TUTAR
Memurların toplu sözleşme ikramiyesinin de artması bekleniyor. Mevcut hesaplamaya göre aylık 1.113 liralık ödemenin 1.203 liraya yükselmesi öngörülüyor. Böylece ocak artışı yalnızca maaşlarla sınırlı kalmayacak.
SOSYAL YARDIMLAR DA DEĞİŞECEK
Tahmin gerçekleşirse 65 yaş aylığının 7 bin 838 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığının 6 bin 257 liraya, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığının 9 bin 385 liraya çıkması hesaplanıyor. Evde bakım desteği ile bazı kronik hastalık yardımlarının ise 17 bin 17 liraya yükselmesi bekleniyor.