Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor

McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor

McLaren, 750 PS gücündeki V8 motorlu 750S’in üretimini 2027’de sonlandırmaya hazırlanıyor. Son siparişler alınırken marka, hibrit süper otomobiller ve SUV ile yeni döneme adım atıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 1

McLaren, 750 PS gücündeki V8 motorlu süper otomobili 750S’in üretimini 2027 yılında sonlandıracağını duyurdu. Son siparişlerin kabul edilmeye başlanmasıyla, 2017’de 720S modeliyle temelleri atılan aile, yaklaşık 10 yıllık serüvenini tamamlamaya hazırlanıyor.

McLaren’ın elektrik desteği olmadan yüksek performans sunan modellerinden biri olan 750S, üretim ömrünün son dönemine girdi. İngiliz üretici, modelin 2027’de üretimden kaldırılacağını doğrularken otomobili satın almak isteyen müşteriler için son sipariş sürecini de başlattı.

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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 2

Karar, McLaren’ın ürün gamını yenilemeye ve farklı segmentlere yönelmeye hazırlandığı bir dönemde alındı. Üretimin sona ereceği kesin tarih ve ay ise henüz açıklanmadı. Coupe ve açılır tavanlı Spider seçenekleriyle sunulan 750S, 2023 yılından bu yana markanın süper otomobil ailesinin merkezinde bulunuyor.

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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 3

720S ile başlayan hikâye tamamlanıyor

750S’in üretimden kalkması, yalnızca dört yıldır piyasada olan bir modelin vedası anlamına gelmiyor. Otomobilin altyapısı, McLaren’ın 2017 yılında tanıttığı 720S modeline dayanıyor. Hafif yapı, ortadan konumlandırılmış V8 motor ve aerodinamik verimlilik üzerine kurulan platform, farklı performans modellerinin geliştirilmesine de zemin hazırladı.

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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 4

2023’te tanıtılan 750S, önceki modelin kapsamlı biçimde geliştirilmiş bir versiyonu olarak ortaya çıktı. McLaren’ın açıklamasına göre parçaların yaklaşık yüzde 30’u değiştirildi veya yeniden tasarlandı. Motor gücü artırılırken ağırlık azaltıldı. Sürücü odaklı kabin ve yeni kontrol sistemleriyle otomobilin sürüş karakteri de geliştirildi.

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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 5

Elektrik desteği olmadan 750 PS güç

McLaren 750S’in kalbinde 4,0 litrelik çift turbo beslemeli V8 motor yer alıyor. Herhangi bir elektrik motorundan destek almayan bu ünite, 750 PS güç ve 800 Nm tork üretiyor. Elde edilen güç, yedi ileri çift kavramalı şanzıman aracılığıyla arka tekerleklere aktarılıyor.

Üreticinin paylaştığı verilere göre 750S Coupe, 0-100 km/s hızlanmasını 2,8 saniyede, 0-200 km/s hızlanmasını ise 7,2 saniyede tamamlıyor. Otomobilin azami hızı 332 km/s olarak açıklanıyor.

750S’in performansında yalnızca motorun gücü etkili olmuyor. 720S’e kıyasla sağlanan 30 kilogramlık ağırlık tasarrufu, daha kısa son dişli oranı, daha hızlı tepki veren direksiyon sistemi ve yenilenen amortisörler de otomobilin sürüş özelliklerini iyileştiren önemli değişiklikler arasında bulunuyor.

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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 6

Son otomobiller kişiselleştirilebilecek

Sipariş döneminin sona yaklaşması, müşterilerin yalnızca hazır konfigürasyonlarla yetinmek zorunda kalacağı anlamına gelmiyor. McLaren Special Operations (MSO) bölümü aracılığıyla kişiye özel renk, malzeme ve tasarım seçenekleri sunulmaya devam ediyor.

Aynı platform ailesinden geliştirilen, pist odaklı 765LT ile yalnızca 200 adet üretilecek 788HS de bu dönemin dikkat çeken özel modelleri arasında yer alıyor. McLaren, 788HS için her müşteriye özel MSO dokunuşlarını içeren bir üretim programı uyguluyor.

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McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor - Resim: 7

Yeni dönemde hibrit modeller ve SUV geliyor

750S’in yerini doğrudan alacak otomobilin tüm ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Mevcut bilgilere göre McLaren, çift turbo beslemeli V6 motoru elektrik desteğiyle birleştiren ve yaklaşık 810 HP güç üretmesi beklenen yeni bir ortadan motorlu coupe üzerinde çalışıyor. Ancak bu modelin ürün gamındaki konumu henüz kesinleşmediği için onu doğrudan 750S’in halefi olarak değerlendirmek için erken.

Markanın dönüşümü yalnızca süper otomobillerle sınırlı kalmayacak. McLaren, ilk SUV modelini geliştirdiğini doğrularken yeni motor ve şanzımanlarını kendi bünyesinde tasarlayıp üretmeye hazırlanıyor. Böylece 750S’in vedası, İngiliz üreticinin hem teknik altyapısının hem de hedeflediği müşteri kitlesinin değişeceği daha kapsamlı bir yenilenme sürecinin parçası hâline geliyor.

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