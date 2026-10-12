McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor

Yeni dönemde hibrit modeller ve SUV geliyor

750S’in yerini doğrudan alacak otomobilin tüm ayrıntıları henüz açıklanmış değil. Mevcut bilgilere göre McLaren, çift turbo beslemeli V6 motoru elektrik desteğiyle birleştiren ve yaklaşık 810 HP güç üretmesi beklenen yeni bir ortadan motorlu coupe üzerinde çalışıyor. Ancak bu modelin ürün gamındaki konumu henüz kesinleşmediği için onu doğrudan 750S’in halefi olarak değerlendirmek için erken.

Markanın dönüşümü yalnızca süper otomobillerle sınırlı kalmayacak. McLaren, ilk SUV modelini geliştirdiğini doğrularken yeni motor ve şanzımanlarını kendi bünyesinde tasarlayıp üretmeye hazırlanıyor. Böylece 750S’in vedası, İngiliz üreticinin hem teknik altyapısının hem de hedeflediği müşteri kitlesinin değişeceği daha kapsamlı bir yenilenme sürecinin parçası hâline geliyor.