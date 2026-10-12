McLaren V8’li süper otomobiline veda ediyor: Üretim 2027’de bitiyor

McLaren, 750 PS gücündeki V8 motorlu süper otomobili 750S’in üretimini 2027 yılında sonlandıracağını duyurdu. Son siparişlerin kabul edilmeye başlanmasıyla, 2017’de 720S modeliyle temelleri atılan aile, yaklaşık 10 yıllık serüvenini tamamlamaya hazırlanıyor.
McLaren’ın elektrik desteği olmadan yüksek performans sunan modellerinden biri olan 750S, üretim ömrünün son dönemine girdi. İngiliz üretici, modelin 2027’de üretimden kaldırılacağını doğrularken otomobili satın almak isteyen müşteriler için son sipariş sürecini de başlattı.