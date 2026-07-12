McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu”

Şok sakatlık sonrası ilk sözler
Conor McGregor, yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı açıklamayla gündemi sarstı.
Şok sakatlık sonrası ilk sözler
Conor McGregor, yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı açıklamayla gündemi sarstı.
“Diz bağlarım koptu”
İrlandalı dövüşçü, sakatlığın ciddiyetini “Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu” sözleriyle anlattı.
Maça sağlıklı çıktığını söyledi
McGregor, dövüşe çıkmadan önce hiçbir problemi olmadığını vurguladı.
“Her şey bir anda oldu”
Kamp sürecinde ve kuliste herhangi bir sorun yaşamadığını belirten yıldız isim, sakatlığın aniden gerçekleştiğini ifade etti.
Psikolojik olarak yıkıldı
Yaşadığı durumun kendisini mental olarak da etkilediğini söyleyen McGregor,
“Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım” dedi.
“Cehennem gibi”
Ünlü dövüşçü, içinde bulunduğu durumu “Ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim” sözleriyle özetledi.
Holloway o anları anlattı
Rakibi Max Holloway ise dövüş sırasında yaşananları detaylandırdı.
İlk düşüşte devam etmek istedi
Holloway, McGregor’un ilk düşüşünde “Dövüş, ben iyiyim” diyerek devam etmek istediğini söyledi.
Gerçek ikinci düşüşte ortaya çıktı
İkinci kez yere düştüğünde durumun ciddiyetinin anlaşıldığını belirtti.
Kariyeri için kritik süreç
Yaşanan bu ağır sakatlık sonrası McGregor’un geleceği ve ringlere ne zaman döneceği merak konusu oldu.