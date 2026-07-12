Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu”

McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu”

Conor McGregor’un yaşadığı ağır sakatlık sonrası yaptığı açıklamalar gündem oldu. Max Holloway de o anları anlattı.

Kaynak: Diğer
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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 1

Şok sakatlık sonrası ilk sözler

Conor McGregor, yaşadığı sakatlığın ardından yaptığı açıklamayla gündemi sarstı.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 2

“Diz bağlarım koptu”

İrlandalı dövüşçü, sakatlığın ciddiyetini “Diz bağlarım koptu. Paramparça oldu” sözleriyle anlattı.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 3

Maça sağlıklı çıktığını söyledi

McGregor, dövüşe çıkmadan önce hiçbir problemi olmadığını vurguladı.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 4

“Her şey bir anda oldu”

Kamp sürecinde ve kuliste herhangi bir sorun yaşamadığını belirten yıldız isim, sakatlığın aniden gerçekleştiğini ifade etti.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 5

Psikolojik olarak yıkıldı

Yaşadığı durumun kendisini mental olarak da etkilediğini söyleyen McGregor,
“Şu an psikolojik olarak tarif edilemeyecek kadar kötü durumdayım” dedi.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 6

“Cehennem gibi”

Ünlü dövüşçü, içinde bulunduğu durumu “Ancak cehennem gibi diye tanımlayabilirim” sözleriyle özetledi.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 7

Holloway o anları anlattı

Rakibi Max Holloway ise dövüş sırasında yaşananları detaylandırdı.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 8

İlk düşüşte devam etmek istedi

Holloway, McGregor’un ilk düşüşünde “Dövüş, ben iyiyim” diyerek devam etmek istediğini söyledi.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 9

Gerçek ikinci düşüşte ortaya çıktı

İkinci kez yere düştüğünde durumun ciddiyetinin anlaşıldığını belirtti.

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McGregor’dan korkutan sakatlık açıklaması: “Paramparça oldu” - Resim: 10

Kariyeri için kritik süreç

Yaşanan bu ağır sakatlık sonrası McGregor’un geleceği ve ringlere ne zaman döneceği merak konusu oldu.

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