Mbappe yine çıldırttı: Ortalık yangın yeriyken bakın ne yaptı

Real Madrid'den gönderilmesi için imza kampanyası başlatılan Kylian Mbappe yeni bir olayla daha tepki çekti. Takımda El Clasico öncesi çıkan kavga krizinde Mbappe'nin tavırları yine Real Madrid taraftarını çileden çıkardı.

Son yılların en başarısız sezonlarından birini geçiren Real Madrid'de sular bir türlü durulmuyor.

Tüm kulvarlarda havlu atan ve sezonu kupasız tamamlaması beklenen İspanyol devinde en çok tartışılan isimlerin başında ise Kylian Mbappe geliyor.

Florentino Perez'in uzun uğraşlar sonrası 180 milyon Euro'luk astronomik bir bonservis bedeliyle transfer ettiği Fransız yıldızın Real Madrid kariyeri beklentilerin altında kaldı.

Disiplinsiz tavrılarıyla sık sık gündeme gelen Mbappe sakatlığı olmasına rağmen geçtiğimiz hafta El Clasico öncesi İtalya'ya tatile gitmesi büyük tepki çekmişti.

Sosyal medyada takımdan gönderilmesi için başlatılan imza kampanyasına 30 milyon kişinin katılması Mbappe'nin yarattığı rahatsızlığın en büyük göstergesi oldu.

Takım oyununa ve savunmaya katkıda bulunmaması, Real Madrid yerine bireysel başarısına odaklanması ve soyunma odasında başına buyruk hareket etmesi gibi birçok unsur Mbappe'yi gözden düşürdü.

Ayrıca PSG'nin Mbappe gittikten sonra Şampiyonlar Ligi şampiyonu olması ve üst üste ikinci kez finale yükselmesi de tartışmaları alevlendiren bir başka detay oldu.

Bireysel olarak kariyerinin en parlak dönemini geçiren Mbappe La Liga'da 28 maçta attığı 24 golle gol krallığında zirvede yer alıyor.

Toplamda ise 41 maçta 41 gol atan Fransız yıldız buna rağmen Real Madrid taraftarlarının öfkesini çekmeyi başarıyor.

Real Madrid kupasız geçen sezonda en azından ezeli rakipleri Barcelona'yı El Clasico'da yenmek istiyor. Ancak dev maç öncesi yaşanan kavga krizi takım içinde huzur ortamının olmadığını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Bugün yapılan antrenmanda Aurélien Tchouaméni ile Federico Valverde arasında çıkan kavga futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

Valverde'nin hastaneye gitmesi, kavganın ne kadar ciddi boyutlara ulaştığını ortaya koyarken Kylian Mbappe Real Madrid'deki bu krizi umursamaz tavırlarıyla yine büyük tepki çekti.

Tesislerden arabasıyla birlikte çıkarken görüntülenen Mbappe'nin kahkaha atarak gülmesi şaşkınlık yarattı.

Mbappe'nin kahkaha görüntüleri sosyal medyada hızla yayılırken bu hareketi kavgayı bile gölgede bıraktı.

Yıldız oyuncunun Real Madrid'de çıkan bu krize rağmen hayatına olağan akışında devam etmesi taraftarları bir kez daha çileden çıkarttı.

