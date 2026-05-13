'Mayıs ayı sonunda altın bu seviyeye gelecek' İslam Memiş canlı yayında rakam verdi

Altın ve Piyasalar Uzmanı İslam Memiş, rafinerilerin kendi aralarında oluşturduğu WhatsApp gruplarında “çekili altını kabul etmeme” yönünde bir değerlendirme yürüttüğünü iddia ederek yaşanan duruma tepki gösterdi.
Memiş, “Diyorlar ki bizim paketli gram altınlarımız var. Çekili altın, makasla kesilen altınlar yasaklansın ya da kendi aramızda kabul etmeyelim. İyi de kardeşim, illa senin altının satılacak diye kuyumcular arasındaki bu ticaret neden yapılmasın?” dedi.
“VATANDAŞ YILLARDIR BİRİKTİRDİ”
Atölyelerin üretimde çekili altın kullandığını ifade eden Memiş, asıl mağduriyetin vatandaş tarafında oluşacağını savundu:
“Bu zamana kadar çekili altın biriktiren vatandaşlar var. Adam ihtiyacına göre almış, kestirmiş, biriktirmiş. Kuyumcular kabul etmeyince ne olacak? İnsanlarda panik oluşacak.”
Memiş, sektörde “daha fazla kazanç” arzusunun öne çıktığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
“Şimdi sen bu toplumdan milyon dolarlık para kazanacaksın, sonra yaptığın uygulamalarla insanları mağdur edeceksin. Böyle mağduriyet kabul edilemez.”
ALTIN İÇİN YENİ HEDEF VERDİ
ABD enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde geldiğini ifade eden Memiş, bunun Federal Reserve faiz politikası üzerinde etkili olacağını belirtti.
Ons altın için kısa vadede 4.850–4.860 dolar seviyelerine vurgu yapan Memiş, olası jeopolitik gelişmelerin fiyatları daha da yukarı taşıyabileceğini belirtti.
Memiş, altının hangi seviyeleri göreceği konusunda ise, “Barış haberleri gelirse ons altın 5.000–5.200 dolar seviyeleri gündeme gelebilir” yorumunu yaparken, Gram altında ise mayıs ayında yeniden 7 bin liranın üzerinin test edilebileceğini söyledi.
Memiş, “Gram altın 6.800 liranın altına gerilemişti. Ancak mayıs ayında yeniden 7.000 lira seviyesinin üzeri görülebilir” sözlerini sarf etti.
NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir.