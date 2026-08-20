Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı

Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı

TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nda kapılarını açtı. TCG Anadolu’dan Savarona’ya, savaş gemilerinden denizaltı ve insansız sistemlere kadar 37 farklı donanma unsuru ve platformu ziyaretçilerle buluştu.

Kaynak: AA
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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 1

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ana yürütücülüğündeki TEKNOFEST Mavi Vatan, Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştiriliyor.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 2

Festivalde SAT ve SAS komandoları çeşitli senaryoları icra ederek, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının operasyonel kabiliyetini ortaya koydu.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 3

Etkinlikte, Türk Deniz Kuvvetlerinin farklı sınıflardaki platformlarından insansız sistemlere, hava araçlarından hava savunma ve füze sistemlerine kadar geniş bir yelpazede ürün ve teknolojiler yer alıyor.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 4

Bu kapsamda TEKNOFEST Mavi Vatan'da 37 farklı donanma unsuru ve platformu sergileniyor.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 5

Bunlar arasında TCG Anadolu, TCG Barbaros, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Kemalreis, TCG Derya, TCG Tufan, TCG Akçay, TCG Alemdar, TCG İstanbul, TCG Oruçreis, TCG Burgazada, TCG İmbat, TCG Amasra, TCG Sancaktar ve TCG Kalkan bulunuyor.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 6

Çeşitli denizaltı platformlarının yanı sıra Cumhuriyet tarihinin simge deniz araçlarından TCG Savarona ile Müze Gemi Yavuz da etkinlik alanında yer alıyor.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 7

TEKNOFEST Mavi Vatan'da teknoloji yarışmaları, spor müsabakaları, stant etkinlikleri, atölyeler ile deniz ve hava gösterileri de gerçekleştirilecek.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 8

Bu etkinlikler arasında yer alan SAT ve SAS komutanlıklarının özel gösterileri, insansız su altı sistemleri seyir gösterimi, sprint yüzme yarışı ve çeşitli sergilerle ziyaretçilere iyi bir deneyim sunulması hedefleniyor.

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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 9
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Mavi Vatan’da gövde gösterisi: Türk donanmasının devleri görücüye çıktı - Resim: 10
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