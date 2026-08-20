Milli Savunma Bakanlığı ile T3 Vakfı iş birliğiyle organize edilen TEKNOFEST Mavi Vatan, 20-23 Ağustos tarihlerinde Gölcük Tersanesi Komutanlığı ev sahipliğinde kapılarını açtı.
Mavi Vatan’da dengeler değişiyor: ASELSAN’dan su üstünde TUFAN, su altında KILIÇ
Gölcük’te düzenlenen TEKNOFEST Mavi Vatan etkinliğinde ASELSAN üretimi kamikaze insansız deniz aracı TUFAN ilk defa suya indi. Yüksek hızı, düşük radarda görünürlüğü ve sürü halinde hareket etme özelliğiyle öne çıkan platformun 2027 yılında TSK envanterine katılması hedefleniyor.Kaynak: Haber Merkezi
Yerli denizcilik ve savunma sanayisinin en yeni ürünlerinin sergilendiği organizasyonda, ASELSAN imzalı kamikaze insansız deniz aracı (İDA) TUFAN ilk kez denize indirildi.
Gelişmeyi duyuran ASELSAN, TUFAN’ın deniz muharebelerinde dengeleri değiştirecek bir güce sahip olduğuna vurgu yaptı.
Gelişmiş otonom yetenekleriyle donatılan TUFAN, hareketli veya sabit engelleri kendi başına aşarak hedeflerine ulaşabiliyor.
Karada ve denizde kritik noktalara taarruz gerçekleştirecek şekilde tasarlanan sistem, tekli operasyonların yanı sıra kendi içinde özel gruplar oluşturarak sürü halinde eş zamanlı farklı görevler icra edebiliyor.
Görüntü işlemeye dayalı gelişmiş hedef tespit ve angajman sistemleriyle öne çıkıyor.
Düşük iz bırakma yeteneği (düşük görünürlük), yüksek sürat ve etkili bir harp başlığı kapasitesi sunuyor.
Su üstü unsurlarına ve kıyı şeridindeki stratejik tesislere karşı kullanılmak üzere geliştiriliyor.
ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, aracın doğrudan kamikaze görev profiline odaklanarak tasarlandığını belirtmiş ve sistemin 2027 yılında envantere dâhil edilmesinin planlandığını aktarmıştı.
ASELSAN, asimetrik deniz harbi konsepti kapsamında su üstü için TUFAN'ı sunarken su altı operasyonları için ise ilk kamikaze otonom su altı aracı KILIÇ’ı geliştirdi.
SAHA 2026’da sergilenen ve seri üretime hazır olduğu duyurulan KILIÇ hem karadan hem de deniz araçlarından fırlatılabiliyor.
İki ayrı boyut seçeneği bulunurken uzun seyir menzili, yüksek patlayıcı kapasitesi ve çoklu taarruz imkânı tanıyor.
Su üstünde görev yapan TUFAN ile su altında faaliyet gösteren KILIÇ'ın entegre ve sürü taarruz yetenekleri sayesinde Türkiye'nin denizlerdeki caydırıcılığının artırılması amaçlanıyor.