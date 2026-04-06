Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, tatbikatın farklı deniz sahalarında eş zamanlı olarak sürdüğü ve unsurların görevlerini başarıyla icra ettiği belirtildi.

Faaliyetler kapsamında seyir ve gemicilik eğitimlerinin de yürütüldüğü aktarıldı.

DENİZDE VE KARADA KAPSAMLI EĞİTİMLER

Açıklamaya göre 4 Nisan’da asimetrik tehdit altında liman çıkışı, Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası, çok sığ suda mayın karşı tedbirleri harekatı ile seri atımlı toplarla su üstü atışları gerçekleştirildi.

5 Nisan’da ise kara bombardımanı atışları, mayın karşı tedbirleri harekatı, sürüklenen mayının tespiti ve imhası, muharip olmayanların tahliyesi, su üstü atışları ve denizaltı savunma harbi eğitimleri icra edildi.

İHA’LAR AKTİF GÖREVDE

Tatbikatın 6 Nisan safhasında kara bombardımanı atışları, amfibi hücum harekatı eğitimleri, ANKA ve AKSUNGUR insansız hava araçlarının muhabere rolünde kullanımı ile hava savunma harbi eğitimlerinin sürdüğü bildirildi.

YARINKİ PROGRAM BELLİ OLDU

Milli Savunma Bakanlığı, tatbikat kapsamında yarın denizde akaryakıt ikmali, amfibi hücum harekatı eğitimleri, denizaltı savunma harbi faaliyetleri, Karadeniz’de sürüklenen mayının tespiti ve imhası ile hava temaslarının takibi ve hava savunma eğitimlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu.