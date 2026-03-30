Türk Sanat Müziği'nin efsane ismi Emel Sayın, sosyal medya hesabından nostaljik bir fotoğraf paylaştı. Sayın, paylaşımını yaptığı fotoğrafla takipçilerini geçmişe götürdü.
Mavi Boncuk Emel Sayın'dan zamansız paylaşım: 80’ler rüzgarı estirdi
Türk Sanat Müziği'nin ve Yeşilçam’ın efsane ismi Emel Sayın, siyah ve altın sarısı işlemeli ikonik elbisesiyle yıllara meydan okudu. Takipçileri o kareye hayran kaldı
Yeşilçam'ın efsane yıldızı ve "Mavi Boncuk" lakaplı sanatçısı Emel Sayın, sosyal medyayı aktif kullanıyor.
Beyazperdenin masum yüzü ve o buğulu sesin sahibi olan Emel Sayın, nesilleri birbirine bağlayan unutulmaz bir değer olarak gönüllerde taht kurmayı sürdürüyor.
Usta sanatçının siyah üzerine altın sarısı işlemelerin göz kamaştırdığı vatkalı elbisesi ve dönem ruhunu taşıyan saç stili sosyal medyada ilgi odağı olurken, hayranları paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
"Zaman sizin için durmuş" ve "Gerçek asalet" diyen hayranları, ünlü sanatçının fotoğrafının altına binlerce sevgi dolu yorum yazdı.
Türk müziğinin ve Yeşilçam’ın "Mavi Boncuk" lakaplı, zarafetiyle simgeleşmiş ismi Emel Sayın, sadece bir ses sanatçısı değil, aynı zamanda Türkiye’nin kültürel hafızasında derin izler bırakmış bir ikondur. Filmlerinde sergilediği abartıdan uzak şıklığı ve "Avrupai" güzelliğiyle bir stil ikonu haline geldi.