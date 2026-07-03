Yeniçağ Gazetesi
03 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 29°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt

Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt

Arjantin basınında ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Mauro Icardi ve China Suarez, sosyal medya üzerinden dikkat çeken paylaşımlarla sessizliğini bozdu. İkilinin karşılıklı etkileşimi, söylentilere yanıt olarak değerlendirilirken kısa sürede yoğun ilgi gördü.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 1

Arjantin medyasında haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan Mauro Icardi ile China Suarez, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemin odağına yerleşti

1 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 2

Suarez'in Icardi'yi etiketlediği video ve yıldız futbolcunun bu paylaşımı yeniden yayımlaması dikkat çekti.

2 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 3

Yerel basında çıkan haberlerde, yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftin ilişkisinde kriz yaşandığı öne sürüldü.

3 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 4

İddialara göre Suarez, Icardi'nin başka bir kadınla yaptığı yazışmaları gördükten sonra büyük tepki gösterdi.

4 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 5

Aynı haberlerde, Icardi'nin ilişkisini düzeltmek amacıyla Suarez'in yanına gittiği ancak bu girişiminden sonuç alamadığı ileri sürüldü.

5 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 6

Gündeme gelen iddiaların ardından Suarez, Icardi'yi etiketleyerek sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve ayrılık söylentilerine yanıt verdi.

6 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 7

Ünlü futbolcu da söz konusu paylaşımı kendi hesabında yeniden paylaşınca ikili, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.

7 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 8
8 9
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt - Resim: 9
9 9
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro