Arjantin medyasında haklarında ayrılık iddiaları ortaya atılan Mauro Icardi ile China Suarez, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla gündemin odağına yerleşti
Mauro Icardi ve China Suarez'den ayrılık iddialarına yanıt
Arjantin basınında ayrılık iddialarıyla gündeme gelen Mauro Icardi ve China Suarez, sosyal medya üzerinden dikkat çeken paylaşımlarla sessizliğini bozdu. İkilinin karşılıklı etkileşimi, söylentilere yanıt olarak değerlendirilirken kısa sürede yoğun ilgi gördü.Kaynak: Diğer
Suarez'in Icardi'yi etiketlediği video ve yıldız futbolcunun bu paylaşımı yeniden yayımlaması dikkat çekti.
Yerel basında çıkan haberlerde, yaklaşık iki yıldır birlikte olan çiftin ilişkisinde kriz yaşandığı öne sürüldü.
İddialara göre Suarez, Icardi'nin başka bir kadınla yaptığı yazışmaları gördükten sonra büyük tepki gösterdi.
Aynı haberlerde, Icardi'nin ilişkisini düzeltmek amacıyla Suarez'in yanına gittiği ancak bu girişiminden sonuç alamadığı ileri sürüldü.
Gündeme gelen iddiaların ardından Suarez, Icardi'yi etiketleyerek sosyal medya hesabından bir video paylaştı ve ayrılık söylentilerine yanıt verdi.
Ünlü futbolcu da söz konusu paylaşımı kendi hesabında yeniden paylaşınca ikili, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi.