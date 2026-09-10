MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm öncesinde yayınlanan fragmanı dikkat çeken anlara sahne oldu. Yarışmacılardan birinin yaptığı hareket karşısında şeflerin şaşkınlığı dikkat çekerken, Somer Şef yaşananlara sert tepki gösterdi.
MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü
MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında yaşanan beklenmedik bir olay stüdyonun havasını bir anda değiştirdi. Somer Şef'in "Defalarca uyardık" sözleri sonrası yarışmacılar sessizliğe bürünürken, şefleri bu kadar şaşırtan olay merak konusu oldu.Kaynak: Haber Merkezi
SOMER ŞEF TEPKİ GÖSTERDİ
Yaşanan olayın ardından yarışmacılara seslenen Somer Şef, daha önce bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını belirtti.
Somer Şef, "Üzülüyoruz, defalarca uyardık. Yapmayın, emeğinize yazık dedik. Anlamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.
Ardından yarışmacının yaptığı hatanın ne olduğunu açıklayan Somer Şef, "Yemek süresi bitiyor hem kendi yemeğini yiyorsun hem de gidip bu da yetmezmiş gibi arkadaşına yediriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.
STÜDYO SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ
Somer Şef'in açıklamasının ardından yarışmacıların adeta buz kestiği görüldü. Şeflerin tepkisiyle birlikte stüdyoda kısa süreli sessizlik yaşandı.
Fragmanda yaşanan olayın hangi yarışmacı nedeniyle gerçekleştiğine ilişkin ise herhangi bir isim açıklanmadı. Böylece hatayı yapan yarışmacının kim olduğu yeni bölüm öncesinde merak konusu oldu.
HANGİ YARIŞMACI OLDUĞU BU AKŞAM ORTAYA ÇIKACAK
Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıkacak.
Şeflerin tepki gösterdiği ve büyük şaşkınlık yaratan hatayı yapan yarışmacının kim olduğu ile stüdyoda yaşananların tüm detayları, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümde belli olacak.