Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü

MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm fragmanında yaşanan beklenmedik bir olay stüdyonun havasını bir anda değiştirdi. Somer Şef'in "Defalarca uyardık" sözleri sonrası yarışmacılar sessizliğe bürünürken, şefleri bu kadar şaşırtan olay merak konusu oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 1

MasterChef Türkiye'nin yeni bölüm öncesinde yayınlanan fragmanı dikkat çeken anlara sahne oldu. Yarışmacılardan birinin yaptığı hareket karşısında şeflerin şaşkınlığı dikkat çekerken, Somer Şef yaşananlara sert tepki gösterdi.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 2

SOMER ŞEF TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşanan olayın ardından yarışmacılara seslenen Somer Şef, daha önce bu konuda defalarca uyarıda bulunduklarını belirtti.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 3

Somer Şef, "Üzülüyoruz, defalarca uyardık. Yapmayın, emeğinize yazık dedik. Anlamıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 4

Ardından yarışmacının yaptığı hatanın ne olduğunu açıklayan Somer Şef, "Yemek süresi bitiyor hem kendi yemeğini yiyorsun hem de gidip bu da yetmezmiş gibi arkadaşına yediriyorsun" sözleriyle tepki gösterdi.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 5

STÜDYO SESSİZLİĞE BÜRÜNDÜ

Somer Şef'in açıklamasının ardından yarışmacıların adeta buz kestiği görüldü. Şeflerin tepkisiyle birlikte stüdyoda kısa süreli sessizlik yaşandı.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 6

Fragmanda yaşanan olayın hangi yarışmacı nedeniyle gerçekleştiğine ilişkin ise herhangi bir isim açıklanmadı. Böylece hatayı yapan yarışmacının kim olduğu yeni bölüm öncesinde merak konusu oldu.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 7

HANGİ YARIŞMACI OLDUĞU BU AKŞAM ORTAYA ÇIKACAK

Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef'in jüri koltuğunda oturduğu MasterChef Türkiye'nin yeni bölümünde yaşanan olayın ayrıntıları ortaya çıkacak.

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MasterChef'te yarışmacı öyle bir hata yaptı ki: Somer Şef çılgına döndü - Resim: 8

Şeflerin tepki gösterdiği ve büyük şaşkınlık yaratan hatayı yapan yarışmacının kim olduğu ile stüdyoda yaşananların tüm detayları, bu akşam TV8 ekranlarında yayınlanacak bölümde belli olacak.

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