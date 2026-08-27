Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı?

MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2026’da yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi devam ediyor. 26 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucunda rakiplerini geride bırakan o yarışmacı, ana kadroya girerek MasterChef hayaline bir adım daha yaklaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 1

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da yedek yarışmacılar, ana kadroya dahil olabilmek için tezgah başına geçti.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 2

Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın istediği kritik tabağı en lezzetli ve teknik şekilde hazırlayan isim, hayallerine bir adım daha yaklaşarak önlüğü giymeye hak kazandı.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 3

Peki, 26 Ağustos MasterChef son bölümde yedeklerden ana kadroya kim seçildi, mücadeleyi kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye 2026’nın yeni ana kadro yarışmacısı ve gecenin öne çıkan anları…

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 4

Yarışmacılar 26 Ağustos günü yayımlanan programda kıyasıya rekabet etti.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 5

Dün akşam yayınlanan son bölümde, şeflerin zorlu tadım değerlendirmesinin ardından rakiplerini geride bırakmayı başaran yarışmacı, adını ana kadroya yazdırmayı başardı.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 6

Peki, MasterChef’te bu hafta yedeklerden ana kadroya kim dahil oldu, gecenin kazananı kim seçildi? İşte 26 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve kadroya katılan o isim…

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 7

MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?

Gecenin sonunda şeflerin yaptığı tadım ve değerlendirme sonucunda rakiplerini geride bırakan isim belli oldu.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 8

Cansu Şöhret, gösterdiği başarılı performansın ardından yedeklerden ana kadroya yükselmeyi başardı.

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MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı? - Resim: 9

Böylece Cansu Şöhret, MasterChef Türkiye 2026’da yedeklerden ana kadroya dahil olan üçüncü yarışmacı oldu.

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