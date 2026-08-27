TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye 2026’da yedek yarışmacılar, ana kadroya dahil olabilmek için tezgah başına geçti.
MasterChef Türkiye’de ana kadroya giren yarışmacı belli oldu: 26 Ağustos Çarşamba MasterChef’te kim kazandı?
MasterChef Türkiye 2026’da yedek yarışmacıların ana kadroya girme mücadelesi devam ediyor. 26 Ağustos Çarşamba akşamı ekrana gelen bölümde şeflerin değerlendirmesi sonucunda rakiplerini geride bırakan o yarışmacı, ana kadroya girerek MasterChef hayaline bir adım daha yaklaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya’nın istediği kritik tabağı en lezzetli ve teknik şekilde hazırlayan isim, hayallerine bir adım daha yaklaşarak önlüğü giymeye hak kazandı.
Peki, 26 Ağustos MasterChef son bölümde yedeklerden ana kadroya kim seçildi, mücadeleyi kim kazandı? İşte MasterChef Türkiye 2026’nın yeni ana kadro yarışmacısı ve gecenin öne çıkan anları…
Yarışmacılar 26 Ağustos günü yayımlanan programda kıyasıya rekabet etti.
Dün akşam yayınlanan son bölümde, şeflerin zorlu tadım değerlendirmesinin ardından rakiplerini geride bırakmayı başaran yarışmacı, adını ana kadroya yazdırmayı başardı.
Peki, MasterChef’te bu hafta yedeklerden ana kadroya kim dahil oldu, gecenin kazananı kim seçildi? İşte 26 Ağustos MasterChef Türkiye son bölümde yaşananlar ve kadroya katılan o isim…
MASTERCHEF ANA KADROYA KİM GİRDİ?
Gecenin sonunda şeflerin yaptığı tadım ve değerlendirme sonucunda rakiplerini geride bırakan isim belli oldu.
Cansu Şöhret, gösterdiği başarılı performansın ardından yedeklerden ana kadroya yükselmeyi başardı.
Böylece Cansu Şöhret, MasterChef Türkiye 2026’da yedeklerden ana kadroya dahil olan üçüncü yarışmacı oldu.