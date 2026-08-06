Yeniçağ Gazetesi
06 Ağustos 2026 Perşembe
İstanbul 27°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Aktüel MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi?

MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi?

TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet mücadelesi MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 1

Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden yarışmanın 5 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, yarışmacılar sezondaki 17. önlüğün sahibi olabilmek için tezgah başına geçti.

1 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 2

İKİ ETAPLI ZORLU MÜCADELE

Final turunun ilk etabında şefler, yarışmacılardan 35 dakika içerisinde en başarılı bal kabağı çorbasını hazırlamalarını istedi. Süre sonunda tabakları değerlendiren jüri, 7 yarışmacıyı yaratıcılık turuna geçirmeye hak kazandı.

2 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 3

Gecenin final etabında ise adaylar, şeflerin belirlediği ana ürün olan levrek ile 45 dakika içinde en yaratıcı tabağı çıkarmak için kıyasıya yarıştı. Sürenin dolmasıyla birlikte tımarlanan lezzetleri tadan şefler, son ikiye Bahar ve Şükran'ı çıkardı.

3 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 4

MASTERCHEF 2026'DA 17. ÖNLÜK SAHİBİNİ BULDU

Şeflerin ortak kararıyla rakibini geride bırakarak gecenin en başarılı tabağına imza atan Bahar, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 17. yarışmacı oldu.

4 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 5

MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 GÜNCEL ANA KADRO LİSTESİ

5 Ağustos Çarşamba akşamı itibarıyla ana kadroda yer almayı başaran yarışmacılar şu şekildedir:

5 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 6

Batuhan Nazikoğlu

Nilay Özgen

Hasan Alp Karabacak

Şiringül Kaya

6 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 7

Enes Vardar

Eyüp Can Güneş

Demirhan Ali

Nurten Tamer Ocak

7 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 8

Şadi Altınay

Burçin

Tolga

Muhammed

8 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 9

Ayşe

Kübra

Gül

9 10
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi? - Resim: 10

Simge

Bahar

10 10
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro