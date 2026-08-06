Şefler Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu jüriliğinde devam eden yarışmanın 5 Ağustos Çarşamba akşamı yayınlanan bölümünde, yarışmacılar sezondaki 17. önlüğün sahibi olabilmek için tezgah başına geçti.
MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi?
TV8 ekranlarının ilgiyle takip edilen lezzet mücadelesi MasterChef Türkiye 2026’da ana kadro heyecanı tüm hızıyla sürüyor.Kaynak: Diğer
İKİ ETAPLI ZORLU MÜCADELE
Final turunun ilk etabında şefler, yarışmacılardan 35 dakika içerisinde en başarılı bal kabağı çorbasını hazırlamalarını istedi. Süre sonunda tabakları değerlendiren jüri, 7 yarışmacıyı yaratıcılık turuna geçirmeye hak kazandı.
Gecenin final etabında ise adaylar, şeflerin belirlediği ana ürün olan levrek ile 45 dakika içinde en yaratıcı tabağı çıkarmak için kıyasıya yarıştı. Sürenin dolmasıyla birlikte tımarlanan lezzetleri tadan şefler, son ikiye Bahar ve Şükran'ı çıkardı.
MASTERCHEF 2026'DA 17. ÖNLÜK SAHİBİNİ BULDU
Şeflerin ortak kararıyla rakibini geride bırakarak gecenin en başarılı tabağına imza atan Bahar, MasterChef Türkiye 2026 ana kadrosuna giren 17. yarışmacı oldu.
MASTERCHEF TÜRKİYE 2026 GÜNCEL ANA KADRO LİSTESİ
5 Ağustos Çarşamba akşamı itibarıyla ana kadroda yer almayı başaran yarışmacılar şu şekildedir:
Batuhan Nazikoğlu
Nilay Özgen
Hasan Alp Karabacak
Şiringül Kaya
Enes Vardar
Eyüp Can Güneş
Demirhan Ali
Nurten Tamer Ocak
Şadi Altınay
Burçin
Tolga
Muhammed
Ayşe
Kübra
Gül
Simge
Bahar