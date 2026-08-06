MasterChef ana kadroya giren 17. yarışmacı kim oldu? 5 Ağustos Çarşamba ana kadroya kim girdi?

Gecenin final etabında ise adaylar, şeflerin belirlediği ana ürün olan levrek ile 45 dakika içinde en yaratıcı tabağı çıkarmak için kıyasıya yarıştı. Sürenin dolmasıyla birlikte tımarlanan lezzetleri tadan şefler, son ikiye Bahar ve Şükran'ı çıkardı.