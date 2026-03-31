Mart 2026 açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı: Yoksulluk da açlık da sınırları yıktı

Türk-İş’in Mart 2026 dönemi açlık ve yoksulluk sınırı verileri belli oldu. Dört kişilik bir ailenin sadece mutfak masrafını ifade eden açlık sınırı 32 bin 793 TL’ye fırlarken; kira, faturalar ve temel ihtiyaçları kapsayan yoksulluk sınırı 106 bin 817 TL ile tarihi rekorunu kırdı.