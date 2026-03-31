Mart 2026 açlık ve yoksulluk sınırları açıklandı: Yoksulluk da açlık da sınırları yıktı
Türk-İş Mart 2026 verilerine göre dört kişilik ailenin açlık sınırı 32 bin 793 TL’ye, yoksulluk sınırı ise 106 bin 817 TL’ye yükseldi. Asgari ücretin alım gücü erimeye devam ediyor.Derleyen: Dilek Taşdemir
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ), her ay düzenli olarak yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" araştırmasının Mart 2026 sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.
AÇLIK SINIRI 33 BİN TL SINIRINDA
Dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcaması, Mart ayında 32 bin 793 TL olarak hesaplandı.
Bu rakam, bir önceki aya göre 428 TL’lik bir artışa işaret ediyor.
YOKSULLUK SINIRINDA REKOR ARTIK
Gıdanın yanı sıra kira, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi zorunlu giderleri kapsayan yoksulluk sınırı ise 106 bin 817 TL’ye yükseldi.
Özellikle konut ve enerji maliyetlerindeki artışın, yoksulluk sınırını yukarı iten temel lokomotif olduğu görülüyor
GIDA ENFLASYONUNDA YILLIK TABLO
TÜRK-İŞ verilerine göre Ankara’da mutfak enflasyonu aylık bazda yüzde 1,32 oranında arttı. On iki aylık değişim oranı ise yüzde 38,86 olarak gerçekleşti.
Bekar bir çalışanın, insanca bir yaşam sürdürebilmesi için cebine girmesi gereken minimum tutar ise aylık 42 bin 585 TL'ye ulaştı.
Dört kişilik ailenin açlık sınırının 32 bin 793 TL'ye, yoksulluk sınırının ise 106 bin 817 TL'ye yükselmesi sosyal medyada da gündem oldu.