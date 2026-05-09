Marmaris'te jet ski ve muz krizi: Esnaftan itiraz

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, söz konusu parkur alanları geçmiş yıllarda Marmaris Belediyesi tarafından kiraya veriliyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ihale yetkisi Muğla Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) devredildi. YİKOB yetkilileri, geçmiş dönemlerde bazı alanların düşük bedellerle kiralandığını savunarak, yeni ihale sistemiyle birlikte kamu zararının önüne geçildiğini ifade etti.