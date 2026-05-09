Marmaris’te yıllardır turizm sektörünün en önemli gelir kalemlerinden biri olarak görülen su sporları parkur alanları için gerçekleştirilen ihale süreci tamamlandı. Kemeraltı, İçmeler ve Turunç bölgelerinde bulunan toplam 11 ayrı su sporları parkur alanından 9’u yıllık toplam 53 milyon TL bedelle ihale edildi.
Marmaris'te jet ski ve muz krizi: Esnaftan itiraz
Marmaris'te su sporları parkur alanları için ihale gerçekleştirildi. Ancak ihale yaz sezonu boyunca muz, jet ski, paraşüt gibi aktivitelerden ekmek yiyen esnafı mutlu etmedi.
YILLIK KİRA BEDELLERİ BELİRLENDİ
Parkurların yıllık kira bedelleri 6,5 milyon TL ile 15 milyon TL arasında değişiyor. İhale kapsamında kiraya verilen alanların her biri yaklaşık 6 metrekarelik irtibat noktası ile 1500 metrekare deniz yüzeyinden oluşuyor.
Patronlar Dünyası'nın haberine göre, söz konusu parkur alanları geçmiş yıllarda Marmaris Belediyesi tarafından kiraya veriliyordu. Ancak yeni düzenleme ile birlikte ihale yetkisi Muğla Valiliği bünyesinde faaliyet gösteren Muğla Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı’na (YİKOB) devredildi. YİKOB yetkilileri, geçmiş dönemlerde bazı alanların düşük bedellerle kiralandığını savunarak, yeni ihale sistemiyle birlikte kamu zararının önüne geçildiğini ifade etti.
ESNAF MUTSUZ
Ancak ihale bedelleri Marmaris Deniz Sporları Turizm Geliştirme Kooperatifi’ni mutlu etmedi. Kooperatif Başkanı Salih Tunç, ortaya çıkan yüksek kira bedellerinin sektörde ciddi ekonomik baskı oluşturduğunu savundu. Kooperatif yetkilileri, otellerin önündeki bazı işletmelerin aynı deniz alanlarını bedel ödemeden kullanmasına da bir dilekçeyle itiraz etti.
JET-SKİ, PARAŞÜT VE MUZ EKONOMİSİ
Özellikle yaz sezonunda yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Marmaris kıyılarında jet ski, parasailing, banana, ringo, flyboard ve sürat teknesi aktiviteleri büyük ilgi görüyor. Bölgedeki su sporları işletmeleri yalnızca eğlence sektörünün değil, aynı zamanda Marmaris turizminin önemli ekonomik aktörlerinden biri olarak görülüyor.