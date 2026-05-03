“Marmara ölü değil ama ağır hasta”: Müsilajın esas nedeni açıklandı

Marmara Denizi can çekişiyor, ancak umut hala var! Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, 'Marmara ölü değil ama ağır hasta' diyerek acı bir gerçeği yüzümüze vurdu. Denize akan suların yarısının hala arıtılmadığını hatırlatan Öztürk, müsilajın bir kader değil, bizim yarattığımız bir kirlilik sonucu olduğunu söyledi.