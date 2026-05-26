Marketten süt alır gibi... Elektrikli araç taksitle satışta
Türkiye’deki önde gelen market zincirlerinden biri, 26 Mayıs itibarıyla Volta EV1 isimli elektrikli mikro aracı satışa sundu. 239 bin 990 TL fiyat etiketiyle satışa çıkacak araç, düşük hız sınıfında yer alması nedeniyle AM sınıfı ehliyetle kullanılabilmesiyle dikkat çekti.
ŞEHİR İÇİ KULLANIMA ODAKLI
Volta EV1; 45 km/s azami hız, 63 kilometre menzil ve 2 kW motor gücüyle geliyor. Kompakt yapısıyla özellikle kısa mesafeli şehir içi ulaşım hedeflenirken, araçta iki kişilik yolcu kapasitesi bulunuyor.
Teknik verilere göre modelde:
72V 58 Ah batarya,
7-8 saat şarj süresi,
Ön ve arka disk fren sistemi yer alıyor.
AM EHLİYET DETAYI
Volta EV1’in düşük hızlı dört tekerlekli araç kategorisinde değerlendirilmesi nedeniyle sosyal medyada “Ehliyetsiz kullanılabiliyor mu?” sorusu gündem oldu. Türkiye’de L6e sınıfında yer alan bu tip mikro elektrikli araçlar için tam otomobil ehliyeti gerekmeyebiliyor. Mevcut düzenlemelere göre AM sınıfı ehliyet yeterli kabul ediliyor.
6 TAKSİT İMKANI
Market zinciri aracı, peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle satışa sunacak. Elektrikli araç pazarında artan fiyatlar düşünüldüğünde, Volta EV1 Türkiye’de satışa çıkan en erişilebilir dört tekerlekli elektrikli araçlardan biri olarak öne çıkıyor.