Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor

Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor

İngiltere’nin yapı market devi B&Q, Leicestershire’da 1990’lardan beri hizmet veren ve bölgenin simgesi haline gelen 26 yıllık dev mağazasını kapatıyor. Mülk sahibinin kira sözleşmesini yenilememesi üzerine alınan bu karar, bölge sakinleri ve çalışanlar arasında büyük üzüntü yarattı.

Kaynak: Diğer
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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 1

İngiltere’nin en büyük yapı market zincirlerinden B&Q, yaklaşık 30 yıldır hizmet veren mağazasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 2

Tarihi kasabada faaliyet gösteren dev mağazanın kapanacak olması hem çalışanları hem de bölge sakinlerini üzdü.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 3

Dünya gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere’nin önde gelen yapı market zincirlerinden B&Q, Leicestershire bölgesindeki Wigston kasabasında bulunan mağazasını bu yıl içinde kapatacağını bildirdi.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 4

Yaklaşık 26 bin metrekarelik satış alanına sahip mağaza, 1990’lı yıllardan bu yana hizmet veriyordu.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 5

Şirket tarafından yapılan açıklamada, mağazanın bulunduğu mülkün kira sözleşmesinin sona erdiği ve mülk sahibinin sözleşmeyi yenilememe kararı aldığı ifade edildi.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 6

Bu nedenle mağazanın faaliyetlerine son verileceği belirtildi.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 7

Bull Head Street üzerinde yer alan mağaza, yıllar içinde bölgenin en bilinen ticari noktalarından biri haline geldi. B&Q, 1997 yılında mağazaya bir bahçe merkezi de ekleyerek hizmet alanını genişletmişti.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 8

Yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren mağaza, hem ev yenileme projeleri hem de bahçe düzenlemeleri için bölge halkının sık ziyaret ettiği adreslerden biri olarak öne çıkıyordu.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 9

Şirket sözcüsü, mağazanın kapanması nedeniyle etkilenecek çalışanlarla görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

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Market devi şok kararını duyurdu: 26 yıllık mağaza tarihe karışıyor - Resim: 10

B&Q yönetimi, önceliklerinin çalışanlara destek olmak olduğunu kaydetti. Ayrıca şirketin bölgede alternatif mağaza seçeneklerini değerlendirmeye devam ettiği duyuruldu.

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