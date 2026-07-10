Mardin sarı-kırmızıya boyandı: Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardian Mall'da

"SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ"

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Mardian Mall'un Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, alışveriş merkezlerinin sadece ticari bir alan değil, aynı zamanda şehrin sosyal ve sportif hafızası olduğunu vurguladı. Yıldızhan, her kulübe eşit mesafede olduklarının altını çizerek şunları söyledi: "Mardian Mall olarak yalnızca alışverişin değil, sosyal yaşamın, kültürün ve sporun da merkezi olmayı hedefliyoruz. Alışveriş merkezimizin temel yaklaşımı, sporun her branşına ve tüm kulüplere eşit mesafede durarak sporu desteklemektir. Bugün Galatasaray taraftarlarını şampiyonluk kupasıyla buluşturmuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Aynı anlayışla, önümüzdeki süreçte farklı kulüplerimizin, federasyonlarımızın ve spor camiasının gerçekleştireceği organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki spor; rekabetin yanında dostluğu, kardeşliği ve toplumsal birlikteliği güçlendiren en önemli değerlerden biridir."