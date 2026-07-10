Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunu zirvede tamamlayarak şampiyonluk apoletini takan Galatasaray'ın zafer kupası, Mardinli futbolseverlerle buluştu. Kentin sosyal ve kültürel yaşam merkezi olan Mardian Mall Alışveriş Merkezi bünyesindeki GSStore mağazasında özel bir cam fanus içinde sergilenen kupa, şehirde adeta bayram havası estirdi. Yüzlerce fanatik taraftar, şampiyonluk coşkusunu yerinde yaşamak ve şampiyonluk kupasını yakından görebilmek için organizasyon alanına akın etti.
Mardin sarı-kırmızıya boyandı: Galatasaray'ın şampiyonluk kupası Mardian Mall'da
Mardin'in yaşam ve alışveriş merkezi Mardian Mall, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunda müzesine götürdüğü şampiyonluk kupasını taraftarlarla buluşturdu. AVM içerisindeki GSStore'da sergilenen kupayı görmek isteyen yüzlerce sarı-kırmızılı taraftar uzun kuyruklar oluşturdu.Kaynak: İHA
"SPORUN VE SPORCUNUN HER ZAMAN YANINDAYIZ"
Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen Mardian Mall'un Genel Müdürü Mahmut Yıldızhan, alışveriş merkezlerinin sadece ticari bir alan değil, aynı zamanda şehrin sosyal ve sportif hafızası olduğunu vurguladı. Yıldızhan, her kulübe eşit mesafede olduklarının altını çizerek şunları söyledi: "Mardian Mall olarak yalnızca alışverişin değil, sosyal yaşamın, kültürün ve sporun da merkezi olmayı hedefliyoruz. Alışveriş merkezimizin temel yaklaşımı, sporun her branşına ve tüm kulüplere eşit mesafede durarak sporu desteklemektir. Bugün Galatasaray taraftarlarını şampiyonluk kupasıyla buluşturmuş olmaktan memnuniyet duyuyoruz. Aynı anlayışla, önümüzdeki süreçte farklı kulüplerimizin, federasyonlarımızın ve spor camiasının gerçekleştireceği organizasyonlara da ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Çünkü inanıyoruz ki spor; rekabetin yanında dostluğu, kardeşliği ve toplumsal birlikteliği güçlendiren en önemli değerlerden biridir."
MARDİNLİ ASLANLAR GURUR DOLU
Kupa sergisine katılan ve heyecanını gizleyemeyen taraftarlardan Baran Erdal, "GSStore'a kupanın gelmesi beni çok heyecanlandırdı. Hiç beklemediğim bir olaydı. Paylaşımları gördükten sonra hemen mağazaya koştum ve fotoğrafımı çektirdim. Aşırı mutluyum. Açıkçası dokunmak istiyordum ama koruma camı olduğu için dokunamadım, yine de görmek yetti" ifadelerini kullandı.
Doğma büyüme fanatik Galatasaraylı olduğunu belirten bir diğer taraftar Rumet Erginoğlu ise, "Kupanın buraya geleceğini duyduğumdan beri içim içime sığmıyor. Kaç gündür internetteki fotoğraflarına bakarak mutlu oluyordum. Kupanın Mardin'e ayağımıza kadar gelmesi çok iyi oldu, gerçekten çok heyecanlandım" diyerek duygularını paylaştı.
Yıl boyunca düzenlediği kültürel, sanatsal ve sportif aktivitelerle bölgenin en dinamik yaşam merkezi olma misyonunu sürdüren Mardian Mall, Galatasaray'ın şampiyonluk kupasını getirdiği bu özel organizasyonla, sporun birleştirici ve kardeşlik duygularını pekiştiren gücünü Mardin'de bir kez daha kanıtlamış oldu.