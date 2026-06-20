Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında

BYD, daha önce paylaştığı planlarda Türkiye'nin Manisa kentinde 1 milyar dolar bütçeli bir yatırım gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yıllık 150 bin adet elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim kapasitesine sahip olması ve bir Ar-Ge merkezini barındırması planlanan bu tesis için ilk etapta 2026 sonu işaret edilmişti.