Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında

Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD, Türkiye'deki fabrika yatırımını askıya alarak önceliği Macaristan tesisine verdi. Şirket, Macaristan'daki fabrikasının çevre kurallarını ihlal ettiği yönündeki iddiaları yalanlayarak Avrupa'daki üretim ağını hızlandırma kararlılığını vurguladı.

Kaynak: Diğer
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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 1

Elektrikli araç sektörünün küresel liderlerinden Çin menşeli BYD, Avrupa pazarındaki üretim yapılanmasında strateji değişikliğine gitti. Şirket, Türkiye'deki fabrika yatırım sürecini askıya alma kararı alarak tüm kaynaklarını Macaristan'da inşası süren üretim tesisine yoğunlaştırdı.

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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 2

Belgrad'da gerçekleştirilen uluslararası bir etkinlikte Bloomberg'e konuşan BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, Macaristan'daki tesisin çevreyi kirlettiği yönündeki iddiaları yalanladı. Li, Li, “Bu yanlış bir iddia. Buna yanıt vermesi için avukatımız devrede çünkü yanlış bir şey yapmadık” ifadelerini kullandı.

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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 3

Ülkenin güneyindeki Szeged şehrinde yer alan şantiyeden zehirli toprak taşındığı gerekçesiyle Macar polisi tarafından başlatılan incelemeye değinen Li, yanlış hiçbir işlem yapmadıklarını ve konunun takibi için avukatların devreye girdiğini açıkladı.

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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 4

Macaristan'da Başbakan Peter Magyar yönetiminin çevre politikalarına ağırlık vermesiyle, ülkedeki batarya ve elektrikli araç yatırımlarına yönelik denetimler sıkılaştı. Yaşanan denetim süreçlerine rağmen Szeged'deki fabrikaya odaklanmayı sürdürdüklerini kaydeden Li, tesiste otomobil montaj işlemlerinin yılın son çeyreğinde başlamasını öngördüklerini belirtti.

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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 5

BYD, daha önce paylaştığı planlarda Türkiye'nin Manisa kentinde 1 milyar dolar bütçeli bir yatırım gerçekleştireceğini duyurmuştu. Yıllık 150 bin adet elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç üretim kapasitesine sahip olması ve bir Ar-Ge merkezini barındırması planlanan bu tesis için ilk etapta 2026 sonu işaret edilmişti.

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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 6

Ancak şirketin önceliği Macaristan'a kaydırmasıyla birlikte Türkiye'deki fabrika projesi askıya alındı ve üretim takvimi belirsiz bir sürece girdi. Avrupa kıtasındaki ikinci üretim üssü için de çalışmalarını yürüten BYD, aday ülkelerden oluşan bir kısa liste belirledi.

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Manisalıları üzmüştü: BYD ağır suçlamaların altında - Resim: 7

İkinci yatırımın şekli konusunda esnek bir yaklaşım sergilediklerini ifade eden Stella Li; hazır bir tesisi devralma, ortak girişimde bulunma ya da sıfırdan inşaat yapma alternatiflerini değerlendirdiklerini aktardı. Sırbistan ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile de görüşen Li'nin temaslarının ardından Vucic, Sırbistan'ın BYD'nin Avrupa lojistik ve üretim ağında kritik bir rol üstlenmesini arzu ettiklerini dile getirdi.

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