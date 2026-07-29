Şehir buluşmalarında sürpriz gündem
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şehir Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin sorunlarını ve halkın taleplerini dinledi. Bu buluşmalar sırasında etkinliğe katılan çocuklar, başkandan en sevdikleri grubun şehre gelmesi için bir "Manifest konseri" düzenlemesini talep etti.
Manifest Grubu'na bir veto da Çorum Belediye Başkanı'ndan geldi: Hiçbir Manifest kızı şehre giremez
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Şehir Buluşmaları'nda çocuklardan gelen Manifest konseri talebini kesin bir dille reddetti. "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" sözleriyle istekleri geri çevirdi.Kaynak: Diğer
Şehir buluşmalarında sürpriz gündem
Başkan Aşgın'dan kesin ret
Yerel basının önemli kaynaklarından Kesin Karar'ın haberine göre, Belediye Başkanı Aşgın çocukların bu popüler talebine oldukça net bir karşılık verdi. Aşgın, çocukların Manifest konseri isteğini, "Biz burada olduğumuz sürece hiçbir Manifest kızı Çorum’a giremez" sözleriyle geri çevirdi.
Sahne şovları tartışılmaya devam ediyor
Konser talebi reddedilen müzik grubunun global çaptaki başarısı ve ulaştığı dinleyici sayısı rekorlar kırarken, sergiledikleri iddialı sahne şovları ve performansları bazı kesimlerin tepkisini çekmeyi sürdürüyor.
Başkanın bu ret kararının arkasında da grubun tartışma yaratan tarzının etkili olduğu düşünülüyor.
Manifest grubu kimdir: Üyeleri kimlerden oluşuyor
Big5 Türkiye yarışmasından sahnelere
Türkiye'nin yeni nesil yerli kız grubu olarak müzik sektörüne iddialı bir giriş yapan Manifest, 2025 yılında düzenlenen "Big5 Türkiye" yarışması aracılığıyla adını duyurdu. Yarışmada sergiledikleri üstün performansla birincilik ipini göğüsleyen ekip, kısa sürede özellikle çocuklar ve Z kuşağı arasında geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Grubun tüm prodüksiyon, şarkı seçimleri ve menajerlik süreçleri Hypers Music şirketi çatısı altında profesyonel olarak yürütülüyor.