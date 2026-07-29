Manifest Grubu'na bir veto da Çorum Belediye Başkanı'ndan geldi: Hiçbir Manifest kızı şehre giremez

Şehir buluşmalarında sürpriz gündem

Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, "Şehir Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında vatandaşlarla bir araya gelerek şehrin sorunlarını ve halkın taleplerini dinledi. Bu buluşmalar sırasında etkinliğe katılan çocuklar, başkandan en sevdikleri grubun şehre gelmesi için bir "Manifest konseri" düzenlemesini talep etti.