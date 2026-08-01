Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor

Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor

Türkiye’nin ev bakım ve hijyen denince akla gelen ilk dev markaları Selpak ve Solo’nun sahibi Sanipak, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satıldı. Mart ayında imzalanan 600 milyon dolarlık dev anlaşma, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından resmen tamamlandı.

Cemile Kurel Cemile Kurel
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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 1

Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin yanı sıra küresel pazarda da adını duyuran Sanipak'ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satılmasına yönelik süreç başarıyla sonuçlandı.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 2

Mart ayında temelleri atılan ve 20 Mart tarihinde 600 milyon dolar bedelle imzalanan sözleşme, gerekli tüm yasal ve düzenleyici kurum onaylarının çıkmasının ardından 31 Temmuz itibarıyla tamamen netleşti.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 3

KAP’a Bildirildi: Ortaklık ve Devir Detayları

31 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 600 milyon dolarlık satışın resmen tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 4

Yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir"

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 5

ifadelerine yer verilerek ortaklık yapısına ve sürecin tamamlandığına dikkat çekildi.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 6

"Yeni Bir Dönemin Başlangıcı"

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yepyeni bir vizyona adım attı.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 7

Devir sonrasında açıklamalarda bulunan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu değerlendirmelerde bulundu:

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 8

"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 9

Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız.

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Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor - Resim: 10

Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."

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