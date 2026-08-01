Eczacıbaşı Holding bünyesinde faaliyet gösteren ve Türkiye'nin yanı sıra küresel pazarda da adını duyuran Sanipak'ın tamamının Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satılmasına yönelik süreç başarıyla sonuçlandı.
Malezyalılar Türk devini 600 milyon dolara satın aldı: Her evde bulunuyor
Türkiye’nin ev bakım ve hijyen denince akla gelen ilk dev markaları Selpak ve Solo’nun sahibi Sanipak, Malezya merkezli Arch Peninsula Sdn Bhd şirketine satıldı. Mart ayında imzalanan 600 milyon dolarlık dev anlaşma, gerekli tüm düzenleyici kurum onaylarının alınmasının ardından resmen tamamlandı.Cemile Kurel
Mart ayında temelleri atılan ve 20 Mart tarihinde 600 milyon dolar bedelle imzalanan sözleşme, gerekli tüm yasal ve düzenleyici kurum onaylarının çıkmasının ardından 31 Temmuz itibarıyla tamamen netleşti.
KAP’a Bildirildi: Ortaklık ve Devir Detayları
31 Temmuz’da Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi açıklamada, 600 milyon dolarlık satışın resmen tamamlandığı kamuoyuna duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Eczacıbaşı Holding A.Ş.'nin sermayesinde Şirketimiz yüzde 37,28; Eczacıbaşı Yatırım Holding Ortaklığı A.Ş. yüzde 11,54 oranında pay sahibidir"
ifadelerine yer verilerek ortaklık yapısına ve sürecin tamamlandığına dikkat çekildi.
"Yeni Bir Dönemin Başlangıcı"
Satışın tamamlanmasıyla birlikte Sanipak, dünyanın önde gelen entegre selüloz, kağıt ve ambalaj üretim gruplarından birinin parçası olarak yepyeni bir vizyona adım attı.
Devir sonrasında açıklamalarda bulunan Arch Peninsula Yatırımlar Eş Başkanı ve Sanipak Yönetim Kurulu Başkanı Nishant Grover, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bu işlem, Sanipak'ın büyüme yolculuğunda yeni bir dönemin başlangıcını temsil ederken, bölgedeki portföyümüzü genişletme hedefimiz açısından da stratejik önem taşıyor.
Önümüzdeki dönemde Sanipak'ın inovasyon gücünü desteklemeye ve markalarının bölgesel erişimini güçlendirmeye odaklanacağız.
Böylece kullanıcılarımız için üstün bir deneyim sunarken, iş ortaklarımız için uzun vadeli değer yaratmaya devam edeceğiz."