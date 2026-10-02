Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi

Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi

Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli Serbest Bölge'de inşa edilen Çok Maksatlı Görev Gemisi MPMS-1, düzenlenen törenle Mavi Vatan'la buluştu.

Kaynak: İHA
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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 1

Türkiye ve Malezya arasındaki deniz güvenliği ile savunma sanayisi iş birliğinin sembolü olan geminin, test ve donatım süreçlerinin ardından Ocak 2027'de teslim edilmesi planlanıyor.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 2

Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1 Çok Maksatlı Görev Gemisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle denize indirildi.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 3

30 GÜN KESİNTİSİZ GÖREV YAPABİLECEK

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 4

Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk mühendisliğinin ve üretim kabiliyetinin eseri olan geminin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğini vurguladı.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 5

Yaklaşık 3 bin 300 ton deplasmana sahip olan gemi, ikmal yapmaksızın 30 gün boyunca denizde görev icra edebilecek.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 6

Bünyesinde ASELSAN ve HAVELSAN gibi milli kuruluşların geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri barındıran MPMS-1; kaçakçılıkla mücadele, gözetleme, arama-kurtarma ve yasa dışı balıkçılığı önleme gibi kritik görevlerde Malezya Sahil Güvenliği'ne hizmet verecek.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 7

GÜVEN VE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 8

Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail ise konuşmasında Türkiye'nin köklü gemi inşa geleneğine vurgu yaparak, projenin iki ülke arasındaki güvenin somut bir örneği olduğunu belirtti.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 9

Yaklaşık 600 bin kilometrekarelik deniz alanına sahip Malezya'nın sınır ötesi suçlar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesinde MPMS-1'in kilit bir rol üstleneceği ifade edildi.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 10

2024 yılında başlatılan doğrudan anlaşma modeli çerçevesinde hayata geçirilen projenin tamamlanmasının ardından geminin Ocak 2027'de resmi olarak teslim edilip hizmete girmesi hedefleniyor.

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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 11
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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 12
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Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi - Resim: 13
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