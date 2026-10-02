Türkiye ve Malezya arasındaki deniz güvenliği ile savunma sanayisi iş birliğinin sembolü olan geminin, test ve donatım süreçlerinin ardından Ocak 2027'de teslim edilmesi planlanıyor.
Malezya için inşa edilen 99 metrelik MPMS-1 Kocaeli'de denize indirildi
Malezya Sahil Güvenlik Komutanlığı için Kocaeli Serbest Bölge'de inşa edilen Çok Maksatlı Görev Gemisi MPMS-1, düzenlenen törenle Mavi Vatan'la buluştu.Kaynak: İHA
Türk savunma sanayisinin küresel ölçekteki başarılarına bir yenisi daha eklendi. Kocaeli'de inşa edilen 99 metre uzunluğundaki MPMS-1 Çok Maksatlı Görev Gemisi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail, Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın katıldığı törenle denize indirildi.
30 GÜN KESİNTİSİZ GÖREV YAPABİLECEK
Törende konuşan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk mühendisliğinin ve üretim kabiliyetinin eseri olan geminin iki ülke arasındaki dostluk bağlarını daha da güçlendireceğini vurguladı.
Yaklaşık 3 bin 300 ton deplasmana sahip olan gemi, ikmal yapmaksızın 30 gün boyunca denizde görev icra edebilecek.
Bünyesinde ASELSAN ve HAVELSAN gibi milli kuruluşların geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri barındıran MPMS-1; kaçakçılıkla mücadele, gözetleme, arama-kurtarma ve yasa dışı balıkçılığı önleme gibi kritik görevlerde Malezya Sahil Güvenliği'ne hizmet verecek.
GÜVEN VE STRATEJİK ORTAKLIK VURGUSU
Malezya İçişleri Bakanı Datuk Seri Saifuddin Nasution Bin Ismail ise konuşmasında Türkiye'nin köklü gemi inşa geleneğine vurgu yaparak, projenin iki ülke arasındaki güvenin somut bir örneği olduğunu belirtti.
Yaklaşık 600 bin kilometrekarelik deniz alanına sahip Malezya'nın sınır ötesi suçlar ve yasa dışı faaliyetlerle mücadelesinde MPMS-1'in kilit bir rol üstleneceği ifade edildi.
2024 yılında başlatılan doğrudan anlaşma modeli çerçevesinde hayata geçirilen projenin tamamlanmasının ardından geminin Ocak 2027'de resmi olarak teslim edilip hizmete girmesi hedefleniyor.