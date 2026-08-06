Malatya'nın altın meyvesi üreticisini ağlatıyor: TMO göreve çağrıldı

“10 BİN KASALIK ÜRÜN ÇIKARDIK, PARAMIZI ALAMIYORUZ”

Kayısı çekirdeği çıkartma işi yapan ve bunun için işçi çalıştıran Ziya Küpeli, yaklaşık bir aydır hasat döneminde çalışmalarına devam ettiklerini ancak üreticinin ürününü satamaması nedeniyle alacaklarını tahsil edemediklerini söyledi. Küpeli, şöyle konuştu:

“Ben 30 yıldır bu işi yapıyorum. Kayısı çekirdeği çıkarttırıyorum, işçi çalıştırıyorum. Yaklaşık bir aydır kayısı çıkarıyoruz. 10 bin kasaya yakın ürün çıkarmışız. Bugün 10 bin kasa yaklaşık 2 milyon lira para eder. Ancak bir üreticiden paramızı alamıyoruz. Neden? Çünkü üretici malını satamadı.

380 lira olan kayısının fiyatı bir anda 220 liraya düştü. Mazota ve kullandığımız her ürüne her gün zam geliyor. Kayısının fiyatı neden artmıyor, neden sürekli düşüyor?

İşçilerimiz de bir aydır çalışıyor. Sabah saat 05.00’te kalkıyoruz, akşam 20.00’ye kadar çalışıyoruz. İşçi, parasını alamadan evine gidiyor. Para veremiyoruz, çünkü biz de alamıyoruz. Üretici kasasını, çekirdeğini ve elek altı ürününü satacak ki bize ödeme yapsın; biz de işçiye ödeme yapalım. Gerçekten herkes mağdur.”