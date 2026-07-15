Dini nikah törenlerinin en çok konuşulan konularından birisi olan mehir, bu kez mahkemeye taşındı.
Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti
Boşanma aşamasındaki bir kadın, dini nikah sırasında taahhüt edilen 150 gram değerinde mehirin kendisine verilmediğini söyleyerek mahkemeye başvurdu.Kaynak: Diğer
Giresun'da eşinden boşanan bir kadın, 150 gram olarak söz verilen mehirin, kendisine verilmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.
Olayın geçmişi beş yıl önceye dayanıyor.
Giresun'da bir çift, resmi nikahtan sonra dini nikah da kıydı. Ve bu nikah, mehir için yazılı belgeye de döküldü. İmza altına alınan belgede kadına 150 gram altın ödeneceği yer aldı.
Ancak iddiaya göre vaadedilen altınlar evlilik sürecinde kadına teslim edilmedi.
MAHKEME İMZALI BELGEYİ DELİL KABUL ETTİ
Bir süre sonra boşanma kararı alan kadın, mehir senedinden doğan alacağının tahsili için dava açtı.
Kadın, mahkemeye somut delil olarak altında çiftin imzası bulunan senedi sundu.
Mahkeme belgeyi delil olarak kabul etti ve kadına 150 gram altın ödenmesini hükmetti.