Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti

Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti

Boşanma aşamasındaki bir kadın, dini nikah sırasında taahhüt edilen 150 gram değerinde mehirin kendisine verilmediğini söyleyerek mahkemeye başvurdu.

Kaynak: Diğer
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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 1

Dini nikah törenlerinin en çok konuşulan konularından birisi olan mehir, bu kez mahkemeye taşındı.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 2

Giresun'da eşinden boşanan bir kadın, 150 gram olarak söz verilen mehirin, kendisine verilmediği gerekçesiyle mahkemeye başvurdu.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 3

Olayın geçmişi beş yıl önceye dayanıyor.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 4

Giresun'da bir çift, resmi nikahtan sonra dini nikah da kıydı. Ve bu nikah, mehir için yazılı belgeye de döküldü. İmza altına alınan belgede kadına 150 gram altın ödeneceği yer aldı.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 5

Ancak iddiaya göre vaadedilen altınlar evlilik sürecinde kadına teslim edilmedi.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 6

MAHKEME İMZALI BELGEYİ DELİL KABUL ETTİ

Bir süre sonra boşanma kararı alan kadın, mehir senedinden doğan alacağının tahsili için dava açtı.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 7

Kadın, mahkemeye somut delil olarak altında çiftin imzası bulunan senedi sundu.

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Mahkemeden emsal mehir kararı: Tek bir kağıda baktı, hepsini ödetti - Resim: 8

Mahkeme belgeyi delil olarak kabul etti ve kadına 150 gram altın ödenmesini hükmetti.

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