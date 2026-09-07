Ünlü ekonomist Mahfi Eğilmez, hükümetin yeni ekonomi yol haritası olan 2027-2029 Orta Vadeli Programı'na (OVP) dair kendi bloğunda bir yazı kaleme aldı.
Mahfi Eğilmez OVP’nin şifrelerini çözdü: Erken seçim için tarih verdi
İktidarın 2027-2029 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Programı'nı mercek altına alan iktisatçı Mahfi Eğilmez, 2027 yılını işaret ederek bütçe açığı detayları 'erken seçim' ihtimaline dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.Kaynak: Diğer
Programdaki büyüme, enflasyon ve işsizlik tahminlerinin geçmiş yıllara kıyasla daha tutarlı ve gerçekçi olduğunu belirten Eğilmez, satır aralarındaki bütçe ve kur hedeflerine dikkat çekerek çok konuşulacak uyarılarda bulundu.
Eğilmez'in analizinde 2027 yılına ilişkin bütçe tahminleri oldu. 2027 yılında bütçe açığının büyümesinin ve faiz dışı fazlanın azalmasının öngörüldüğünü belirten deneyimli iktisatçı, personel ve yatırım gibi faiz dışı giderlerin enflasyonun üzerinde artacağına dikkat çekti.
Eğilmez, bu bütçe tablosunun ekonomik istikrardan çok "seçim ekonomisine" işaret ettiğini belirterek, "O bütçeyle seçime gitmek mümkün olabilir ama enflasyonu yüzde 21’e düşürmek pek mümkün olmaz" diyerek ufukta bir erken seçim ihtimali olabileceğini belirtti.
OVP'nin en zorlu sınavının kur ve enflasyon (defaktör) arasındaki ilişki olacağının altını çizen Eğilmez, 2023'ten bu yana uygulanan kuru baskılama politikasının ihracatçıyı zorladığını hatırlattı.
Yeni programda 2027 itibarıyla kur artışının enflasyona yakınsayacağını belirten Eğilmez, mevcut gerçekliğe dikkat çekerek, "Bugün kurun geçmiş üç yıla göre düzeltilmiş düzeyinin yaklaşık 65 TL olması gerektiği düşünüldüğünde, bu düzeltmenin geçmiş baskılamayı gidereceğini kabul etmek pek mümkün görünmüyor" ifadelerini kullandı.
Kişi başına düşen milli gelir ve dolar bazındaki GSYH artışlarına da değinen Eğilmez, bu durumun bir "fiyat illüzyonundan" kaynaklandığını çarpıcı bir 'ekmek' örneğiyle anlattı.
İçerideki fiyat artışlarının (enflasyon), TL'nin dolar karşısındaki değer kaybından daha yüksek olması nedeniyle Türkiye'nin dolar bazında suni olarak zenginleşmiş gibi göründüğünü ifade etti.
Eğilmez, "Türkiye’nin ekonomik performansını değerlendirirken yalnızca ‘GSYH kaç milyar dolar oldu?’ sorusuna bakmak yeterli değil. Üretim artmıyor, sadece kur ve fiyat hareketleri bizi daha hızlı büyümüşüz gibi gösteriyor" uyarısında bulundu.
OVP'deki rakamların genel anlamda geçmiş programlardan daha gerçekçi bir temele oturduğunu kabul eden Eğilmez, en büyük eksikliğin ise hala yapısal reformlar olduğunu belirtti.
Hem ekonomiyi büyütüp hem de enflasyonu düşürmenin sadece kağıt üzerindeki hedeflerle mümkün olamayacağını vurgulayan uzman isim, "Programın hedefleri ortaya koyması yeterli değil. Bu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin somut bir yol haritası ve takvim gerekiyor. Ne yazık ki bu eksiklik bu OVP’de de devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.