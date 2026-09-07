Mahfi Eğilmez OVP’nin şifrelerini çözdü: Erken seçim için tarih verdi

Hem ekonomiyi büyütüp hem de enflasyonu düşürmenin sadece kağıt üzerindeki hedeflerle mümkün olamayacağını vurgulayan uzman isim, "Programın hedefleri ortaya koyması yeterli değil. Bu hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin somut bir yol haritası ve takvim gerekiyor. Ne yazık ki bu eksiklik bu OVP’de de devam ediyor" diyerek sözlerini noktaladı.