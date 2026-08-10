Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak

Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak

Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'in performansa bağlı yıllık kazanç tavanı 24,4 milyon sterline yükseltildi. Hedeflerin tamamen gerçekleşmesi halinde mevcut 4,4 milyon sterlinlik kazancı yaklaşık yüzde 550 artacak ve Erginbilgiç'in geliri dünya çapında dikkat çekecek.

Kaynak: Diğer
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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 1

İngiltere merkezli mühendislik ve havacılık devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç için dikkat çeken yeni ücret paketini devreye aldı.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 2

Patronlardünyası'nın haberine göre; şirket hissedarlarının onayladığı yeni ücret politikasına göre Erginbilgiç'in performansa bağlı yıllık kazanç tavanı 24,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 3

Mevcut kazancı 4,4 milyon sterlin seviyesinde olan Türk CEO için belirlenen yeni tavan, hedeflerin tamamen gerçekleşmesi durumunda yaklaşık yüzde 550'lik artış anlamına geliyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 4

KAZANCI 24,4 MİLYON STERLİNE KADAR ÇIKACAK

Rolls-Royce'un üst yönetiminde görev yapan Tufan Erginbilgiç için hazırlanan yeni ücret politikası, şirket hissedarlarının onayından geçerek resmileşti.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 5

Yeni sistemde Erginbilgiç'in toplam kazancı, belirlenen performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiğine bağlı olacak.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 6

Hedeflerin tamamının gerçekleşmesi halinde yıllık kazanç tavanının 24,4 milyon sterline ulaşması bekleniyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 7

Bu rakam, mevcut 4,4 milyon sterlinlik seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 550'lik bir artışa işaret ediyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 8

TÜRK CEO'NUN KAZANCI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?

Erginbilgiç için hazırlanan yüksek kazanç paketinin arkasında, İngiltere ile ABD arasındaki üst düzey yönetici rekabeti bulunuyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 9

İngiltere'deki büyük şirketler, yetenekli yöneticileri Amerikan şirketlerine kaptırmamak için ücret ve prim paketlerini yeniden şekillendiriyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 10

Financial Mail on Sunday tarafından gerçekleştirilen araştırmalar da FTSE 100 şirketlerinin üst düzey yöneticiler için ABD standartlarına yaklaşan ücret ve prim paketleri hazırladığını ortaya koyuyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 11

PRİMLER HİSSE PERFORMANSINA BAĞLANIYOR

Yeni ücret sistemlerinde yöneticilerin kazançlarının önemli bölümünün hisse senedi ve performansa dayalı ödemelerden oluşması dikkat çekiyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 12

Şirketlerin borsa performanslarının yüksek seyretmesi, yöneticilerin ulaşabileceği potansiyel kazançların da önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 13

Rolls-Royce'un Erginbilgiç için belirlediği yeni paket de bu küresel rekabetin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 14

HEDEFLER GERÇEKLEŞİRSE REKOR GELİR

Tufan Erginbilgiç'in yeni kazanç paketinde belirtilen performans hedeflerinin tamamen gerçekleşmesi gerekiyor.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 15

Hedeflerin tam olarak karşılanması halinde Türk CEO'nun yıllık kazancı 24,4 milyon sterline kadar yükselebilecek.

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Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak - Resim: 16

Böylece Erginbilgiç'in toplam gelir paketi, dünya genelindeki üst düzey şirket yöneticileri arasında dikkat çeken seviyelere ulaşacak.

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