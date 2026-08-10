İngiltere merkezli mühendislik ve havacılık devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç için dikkat çeken yeni ücret paketini devreye aldı.
Maaşına yüzde 550 zam: Dünyada en çok kazanan Türk olacak
Rolls-Royce'un Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'in performansa bağlı yıllık kazanç tavanı 24,4 milyon sterline yükseltildi. Hedeflerin tamamen gerçekleşmesi halinde mevcut 4,4 milyon sterlinlik kazancı yaklaşık yüzde 550 artacak ve Erginbilgiç'in geliri dünya çapında dikkat çekecek.Kaynak: Diğer
Patronlardünyası'nın haberine göre; şirket hissedarlarının onayladığı yeni ücret politikasına göre Erginbilgiç'in performansa bağlı yıllık kazanç tavanı 24,4 milyon sterline kadar çıkabilecek.
Mevcut kazancı 4,4 milyon sterlin seviyesinde olan Türk CEO için belirlenen yeni tavan, hedeflerin tamamen gerçekleşmesi durumunda yaklaşık yüzde 550'lik artış anlamına geliyor.
KAZANCI 24,4 MİLYON STERLİNE KADAR ÇIKACAK
Rolls-Royce'un üst yönetiminde görev yapan Tufan Erginbilgiç için hazırlanan yeni ücret politikası, şirket hissedarlarının onayından geçerek resmileşti.
Yeni sistemde Erginbilgiç'in toplam kazancı, belirlenen performans hedeflerinin ne ölçüde gerçekleştiğine bağlı olacak.
Hedeflerin tamamının gerçekleşmesi halinde yıllık kazanç tavanının 24,4 milyon sterline ulaşması bekleniyor.
Bu rakam, mevcut 4,4 milyon sterlinlik seviyeye kıyasla yaklaşık yüzde 550'lik bir artışa işaret ediyor.
TÜRK CEO'NUN KAZANCI NEDEN BU KADAR YÜKSELDİ?
Erginbilgiç için hazırlanan yüksek kazanç paketinin arkasında, İngiltere ile ABD arasındaki üst düzey yönetici rekabeti bulunuyor.
İngiltere'deki büyük şirketler, yetenekli yöneticileri Amerikan şirketlerine kaptırmamak için ücret ve prim paketlerini yeniden şekillendiriyor.
Financial Mail on Sunday tarafından gerçekleştirilen araştırmalar da FTSE 100 şirketlerinin üst düzey yöneticiler için ABD standartlarına yaklaşan ücret ve prim paketleri hazırladığını ortaya koyuyor.
PRİMLER HİSSE PERFORMANSINA BAĞLANIYOR
Yeni ücret sistemlerinde yöneticilerin kazançlarının önemli bölümünün hisse senedi ve performansa dayalı ödemelerden oluşması dikkat çekiyor.
Şirketlerin borsa performanslarının yüksek seyretmesi, yöneticilerin ulaşabileceği potansiyel kazançların da önemli ölçüde yükselmesine neden oluyor.
Rolls-Royce'un Erginbilgiç için belirlediği yeni paket de bu küresel rekabetin dikkat çeken örneklerinden biri oldu.
HEDEFLER GERÇEKLEŞİRSE REKOR GELİR
Tufan Erginbilgiç'in yeni kazanç paketinde belirtilen performans hedeflerinin tamamen gerçekleşmesi gerekiyor.
Hedeflerin tam olarak karşılanması halinde Türk CEO'nun yıllık kazancı 24,4 milyon sterline kadar yükselebilecek.
Böylece Erginbilgiç'in toplam gelir paketi, dünya genelindeki üst düzey şirket yöneticileri arasında dikkat çeken seviyelere ulaşacak.