Maaşı en yüksek ülkeler belli oldu: Zirvede büyük sürpriz

Net Kazanç Nedir?



Net kazanç, gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri düşüldükten sonra çalışanların fiilen eline geçen tutarı ifade ediyor. Çocuklu haneler için aile yardımları da bu hesaba dahil ediliyor.

Eurostat’ın 2026 ortasında yayımladığı son verilere göre, 2025 itibarıyla AB’de ortalama ücretle çalışan çocuksuz ve bekar bir kişinin yıllık net kazancı 26 bin 929 euro seviyesinde bulunuyor.

Net kazançlar aile durumuna ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısına göre değiştiği için, diğer senaryolar aşağıda ayrıca ele alınıyor.