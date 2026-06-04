AB İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa genelinde çalışanların eline geçen net kazanç haritasını yayımladı. Bekar ve çocuksuz bir işçinin yıllık net geliri Macaristan’da 12 bin 967 euroda kalırken, zirvedeki Lüksemburg’da 54 bin 260 euroya ulaşarak tam 4 kattan fazla fark attı.
Maaşı en yüksek ülkeler belli oldu: Zirvede büyük sürpriz
AB İstatistik Ofisi Eurostat, Avrupa genelinde çalışanların eline geçen net kazanç haritasını yayımladı. Bekar ve çocuksuz bir işçinin yıllık net geliri Macaristan’da 12 bin 967 euroda kalırken, zirvedeki ülke 54 bin 260 euroya ulaşarak tam 4 kattan fazla fark attı.Derleyen: Züleyha Öncü
Euronews'in haberine göre harcamalar ve satın alma gücü hesaba katıldığında Romanya ve Polonya gibi Doğu Avrupa ülkeleri dev sıçrama yaparken, Yunanistan satın alma gücünde Avrupa sonuncusu oldu. Öte yandan, işin içine "aile yardımları" girdiğinde Almanya %53’lük devasa devlet desteği artışıyla Avrupa'nın en cömert ülkesi unvanını aldı. İşte Avrupa’nın maaş ve vergi haritası…
Net Kazanç Nedir?
Net kazanç, gelir vergisi ve sosyal güvenlik kesintileri düşüldükten sonra çalışanların fiilen eline geçen tutarı ifade ediyor. Çocuklu haneler için aile yardımları da bu hesaba dahil ediliyor.
Eurostat’ın 2026 ortasında yayımladığı son verilere göre, 2025 itibarıyla AB’de ortalama ücretle çalışan çocuksuz ve bekar bir kişinin yıllık net kazancı 26 bin 929 euro seviyesinde bulunuyor.
Net kazançlar aile durumuna ve bakmakla yükümlü olunan çocuk sayısına göre değiştiği için, diğer senaryolar aşağıda ayrıca ele alınıyor.
Hangi Ülkeler En Yüksek Net Kazancı Sunuyor?
AB ülkeleri arasında yalnızca Lüksemburg’da yıllık net kazanç 50 bin euroyu aşıyor. Çocuksuz ve bekar bir çalışanın yıllık net gelirinin 40 bin euronun üzerine çıktığı yalnızca iki ülke bulunuyor: İrlanda 44 bin 263 euro ve Danimarka 41 bin 981 euro.
AB ortalaması olan 26 bin 929 euronun üzerinde yer alan diğer ülkelerde de yıllık net kazanç 30 bin euronun üzerine çıkıyor. Bu ülkeler arasında Hollanda 36 bin 837 euro, Belçika 34 bin 642 euro, İsveç 34 bin 624 euro, Finlandiya 33 bin 641 euro, Almanya 31 bin euro ve Fransa 30 bin 832 euro ile öne çıkıyor.
Almanya ve Fransa AB ortalamasının hemen üzerinde yer alırken, İspanya ve İtalya ortalamanın altında kalıyor. Almanya veya Fransa’da çocuksuz ve bekar bir çalışan, yıllık net kazancın 25 bin 263 euro olduğu İspanya ve 24 bin 471 euro olduğu İtalya’daki meslektaşlarından en az 5 bin euro daha fazla kazanıyor.
Yıllık Net Kazancın 20 Bin Euronun Altında Kaldığı AB Ülkeleri
AB’de 10 ülkede yıllık net kazanç 20 bin euronun altında kalıyor. Macaristan 12 bin 967 euro, Romanya 13 bin 233 euro, Yunanistan 15 bin 50 euro, Slovakya 15 bin 686 euro ve Polonya 16 bin 163 euro ile en düşük grubu oluşturuyor.
Letonya 16 bin 793 euro, Hırvatistan 17 bin 256 euro, Litvanya 18 bin 650 euro, Çekya 19 bin 569 euro ve Portekiz 19 bin 709 euro ile görece daha yüksek kazanç sunsa da aradaki fark sınırlı kalıyor.
Estonya 20 bin 45 euro, Slovenya 22 bin 503 euro, Kıbrıs 23 bin 524 euro ve Malta 25 bin 544 euro ile 20 bin euro ile AB ortalaması arasında yer alıyor.
Bulgaristan, 2024’te AB içinde en düşük net kazanca sahip ülkeydi. Ancak Euronews Business, güncellenen verilerde olağan dışı keskin bir artış görülmesi nedeniyle Eurostat’tan teyit beklenene kadar Bulgaristan’ı değerlendirme dışında bıraktı.
Yaşam Maliyetleri Hesaba Katıldığında Fark Azalıyor
Yaşam maliyetleri dikkate alındığında tablo önemli ölçüde değişiyor. Romanya ve Polonya gibi ülkelerde çalışanlar, Batı Avrupa’daki meslektaşlarına kıyasla euro bazında daha düşük net gelir elde ediyor.
Ancak daha düşük fiyat seviyeleri, bu kazançların ülke içinde daha fazla alım gücü sağlamasına yol açıyor.
Bu nedenle Avrupa’nın en yüksek ve en düşük gelirli çalışanları arasındaki fark, ilk bakışta göründüğünden daha sınırlı.
Nominal olarak en üst sıradaki ülkede net kazanç, en düşük sıradaki ülkenin 4,2 katına çıkarken, satın alma gücüne göre ayarlandığında bu fark 2,3 kata geriliyor.
Satın Alma Gücüne Göre Yunanistan Son Sıraya Geriliyor
Satın alma gücü standardına (PPS) göre AB ortalaması 26 bin 346 euro seviyesinde bulunuyor. Bu ölçüme göre yıllık net kazançlar Yunanistan’da 17 bin 509 eurodan Lüksemburg’da 40 bin 846 euroya kadar değişiyor.
AB’nin en büyük dört ekonomisi arasında satın alma gücüne göre en yüksek net kazanç 28 bin 536 euro ile Almanya’da görülüyor.
Almanya’yı 27 bin 794 euro ile İspanya izlerken, euro bazında ikinci sırada yer alan Fransa 27 bin 724 euro ile İspanya’nın hemen gerisinde kalıyor. İtalya ise 25 bin 95 euro ile AB ortalamasının altında yer almaya devam ediyor.
Bazı ülkeler satın alma gücüne göre yapılan sıralamada belirgin şekilde yükseliyor. Romanya, nominal euro bazında en düşük ikinci ülke konumundayken, PPS hesabında orta sıralara çıkıyor ve birçok ülkeyi geride bırakıyor.
Polonya da Estonya, Letonya ve Litvanya’nın üzerine çıkarken, İspanya Fransa’yı geçerek Almanya ile arasındaki farkı önemli ölçüde daraltıyor.
Buna karşılık bazı ülkeler PPS sıralamasında belirgin biçimde geriliyor. Yunanistan, Macaristan’ın da altına düşerek AB’de son sıraya yerleşiyor. Danimarka da satın alma gücü hesabında İrlanda, Avusturya ve Hollanda’nın gerisine düşüyor.
Bölgesel eğilimler hem euro bazlı hem de satın alma gücüne göre yapılan hesaplamalarda görülüyor. Batı Avrupa ülkeleri iki ölçümde de üst sıralarda yer alırken, Danimarka satın alma gücü hesabında ivme kaybediyor.
Romanya, Polonya ve Hırvatistan gibi Doğu Avrupa ülkeleri ise daha düşük yaşam maliyetleri sayesinde PPS sıralamasında yükseliyor. Bu durum, Doğu ile Batı Avrupa arasındaki gelir farkının satın alma gücü dikkate alındığında bir ölçüde daraldığını gösteriyor.
Aile Yardımları Sıralamayı Değiştiriyor: Almanya İlk Sırada
Yukarıdaki veriler, çocuksuz ve bekar bir çalışanı esas alıyor. Bakmakla yükümlü olunan çocukların bulunduğu hanelerde ise net kazançlar ve ülke sıralamaları, özellikle cömert aile yardımları sunan ülkelerde belirgin şekilde değişiyor. Bu destekler, gelir vergisi indirimleri ya da çocuklar için yapılan doğrudan nakit transferleri şeklinde sağlanabiliyor.
Çocuksuz ve bekar bir çalışan ile iki çocuklu, tek gelirli bir çift karşılaştırıldığında Almanya en cömert ülke olarak öne çıkıyor. Almanya’da iki çocuklu ve tek gelirli bir çiftin net kazancı, çocuksuz ve bekar bir çalışana kıyasla yüzde 53 artarak 31 bin eurodan 47 bin 424 euroya yükseliyor.