Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz günlerde Lvbel C5 ile birlikte sahneye çıktığı konserde giydiği eşofman nedeniyle kilolu göründüğü yorumlarıyla gündeme oturdu.
Lvbel C5 konserinde kilolu görünen Demet Akalın’dan bomba itiraf: Ünlüler gerçeği saklıyor mu?
Demet Akalın, Lvbel C5 konserinde kilolu gösteren eşofmanıyla gündem oldu. Aynı kıyafetle evde video çekip şaşkınlığını paylaştı. Ünlülerin diyet iddialarını yalanladı: "Hepsi iğneyle zayıfladı, ben de kullandım, inanmayın!"Cansu İşcan
Sosyal medyada hızla yayılan bu görüntüler üzerine Akalın, evinde aynı eşofmanı giyerek video çekti ve şaşkınlığını gizleyemedi.
"Ne şimdi bu?" diyerek aynanın karşısına geçen sanatçı, sahnedeki görüntünün kendisini olduğundan daha kilolu gösterdiğini fark ettiğini belirtti.
Konserdeki eşofmanının vücudunu farklı gösterdiğini vurgulayan Akalın, aslında gerçek kilosunun o olmadığını kanıtlamak istedi.
Son dönemde birçok ünlü isim, verdikleri kilolar ve radikal değişimlerle dikkat çekiyor. Kimisi yoğun spor yaptığını, kimisi tek öğün beslendiğini, kimisi de yemekle arasını açtığını iddia ederek bu dönüşümü açıklıyor.
Ancak dobralığıyla tanınan Demet Akalın, bu furyaya karşı net bir tavır aldı.
"Diyetle zayıfladım" diyenleri topa tutan Akalın, sektördeki sırrı ifşa etti:
"Tek öğün yiyorum, diyet yapıyorum, klinikte makineyle zayıflıyorum diyenlere inanmayın. Hepsi iğneyle zayıfladı. İğnenin amacı zaten iştahı kesmek. Ben de kullandım, yalan yok. Onun için kimseye inanmayın."
Akalın’ın bu cesur açıklaması gündeme bomba gibi düştü. Diğer ünlülerden yanıt gelip gelmeyeceği ise merak konusu olmaya devam ediyor.
DEMET AKALIN KİMDİR?
Demet Akalın, Türk pop müziğinin en tanınan ve en çok konuşulan isimlerinden biridir. 23 Nisan 1972 tarihinde Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğdu.
Kariyerine mankenlik yaparak başladı; Neşe Erberk ajansında çalıştı, 1990'larda çeşitli dizi ve filmlerde oyunculuk yaptı.
Müzik kariyerine 1996'da yayımladığı ilk albümü Sebebim ile adım attı, ancak asıl çıkışını 2000'lerin ortalarında yakaladı.
Özellikle 2004'te çıkan Banane albümündeki "Aşkın Açamadığı Kapı" şarkısıyla büyük başarı elde etti. Ardından Kusursuz 19 (2006), Dans Et (2008), Zirve, Giderli 16, Pırlanta gibi albümlerle liste başı hitlere imza attı.
Afedersin, Olacak Olacak, Çanta, Türkan, Toz Pembe, Hayalet, Sabıka gibi şarkılarıyla tanındı. Birçok ödül kazandı (Altın Kelebek, Kral TV Müzik Ödülleri, Türkiye Müzik Ödülleri vb.).
Ayrıca televizyon programları sundu (örneğin Alişan ile Sabah Sabah), sosyal medyada aktif ve dobra açıklamalarıyla magazin gündemini sıkça meşgul ediyor.
Evli ve bir çocuk annesi olan Akalın, sahne şovları, tarzı ve cesur çıkışlarıyla "popun kraliçesi" olarak anılıyor.
Türk pop müziğinin ikonik isimlerinden, eski manken, şarkıcı, sunucu ve magazin dünyasının vazgeçilmez figürlerinden biri.