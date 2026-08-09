Otomotiv devi BMW’nin araştırma ve geliştirme ekibiyle ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, 16 yüksek lisans öğrencisinden oluşan bir grup, "Luminetta" adını verdikleri prototipi tanıttı.
Luminetta devrim yaratabilir: Bu araba enerjiyi harcamıyor, üretiyor
Clemson Üniversitesi öğrencileri, BMW iş birliğiyle şehir içi kullanımda harcadığından daha fazla elektrik enerjisi üreten "Luminetta" adlı deneysel bir elektrikli araç geliştirdi.Kaynak: Haber Merkezi
"Deep Orange 17" projesi dahilinde iki yıllık yoğun çalışma sonucunda ortaya çıkarılan iki kapılı deneysel otomobil, yüksek motor gücü yerine yenilikçi yaklaşımları ve maksimum verimliliği odak noktasına alıyor.
Luminetta, 550 kilogramlık kütlesiyle aynı segmentteki seri üretim otomobillerin yaklaşık dörtte bir ağırlığına sahip. Sürücü ve yolcu güvenliğinden ödün vermeden sağlanan bu hafiflik; yapısal çelik, alüminyum, karbon fiber malzemeler ve 3D yazıcı ile üretilmiş metal bağlantı elamanlarının birleştirildiği hibrit şasi yapısına dayanıyor.
Aracın aerodinamik ve köşeli dış tasarımı belirlenirken doğadan ilham alınarak "kutu balığı" (boxfish) formundan faydalandı.
Enerji verimliliğini üst seviyeye çıkarmak amacıyla otomobilde rejeneratif frenleme sistemi, akıllı tork dağıtımı ve optimize edilmiş güç yönetimi algoritmaları entegre edildi.
Alman Fraunhofer ISE Güneş Enerjisi Sistemleri Enstitüsü ortaklığıyla geliştirilen ve aracın gövdesine entegre edilen 1.700'ü aşkın güneş hücresi, sürüş ve park esnasında kesintisiz elektrik üretebiliyor.
Söz konusu paneller; bina, ağaç gibi engeller nedeniyle kısmen gölgede kaldığı durumlarda dahi enerji üretmeyi sürdürerek şehir içi kullanımda büyük bir avantaj sunuyor.
Geliştiriciler; ABD Greenville, Almanya Frankfurt, İspaya Madrid ve Hindistan Mumbai şehirlerinin iklim verileri ile güneş açılarını kapsayan simülasyon testleri gerçekleştirdi. Günlük 20 kilometrelik sürüş ve gün boyu park senaryosunu içeren testlerde araç, dört farklı lokasyonda da harcadığı enerjiden daha fazlasını depolamayı başardı.
Gün boyu toplanan güneş enerjisi, günlük harcamanın yaklaşık 2,5 katına ulaşarak ortalama 50 kilometrelik ek bir menzil sağladı. Ancak uzmanlar, elde edilen verilerin belirli kullanım şartlarını içeren simülasyonlara dayandığına ve değişken koşullarda farklılık gösterebileceğine dikkat çekiyor.
Program Direktörü Greg Mocko, aracın geliştirilme vizyonunu şu sözlerle ifade etti:
"Bu araç, kalabalık ailelerle uzun mesafeli yolculuklar yapmak amacıyla üretilmedi. Özellikle insanların yaklaşık 8 kilometrelik bir yarıçap içinde hareket ettiği üniversite yerleşkeleri ve benzeri alanlarda günlük ulaşım ihtiyacını karşılamak için tasarlandı."
Otomobilin kabin bölümünde verimliliğin yanı sıra kullanım konforu da gözetildi. İç mekanda sürücüye anlık telemetri ve enerji kullanım verilerini aktaran özel bir arayüz ile Apple CarPlay ve Android Auto entegrasyonuna sahip güncel bir multimedya sistemi kullanıldı.
Projede yer alan 16 öğrenci, 7 Ağustos itibarıyla otomotiv mühendisliği yüksek lisans programını tamamlayarak mezun oldu. Projenin test ve geliştirme aşamaları, Clemson Üniversitesi Uluslararası Otomotiv Araştırmaları Merkezi (CU-ICAR) çatısı altında bir araştırma platformu olarak devam edecek. Otomobilin geniş kitlelerle ilk buluşmasının ise CES 2027 fuarında gerçekleşmesi hedefleniyor.