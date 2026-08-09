Luminetta devrim yaratabilir: Bu araba enerjiyi harcamıyor, üretiyor

Geliştiriciler; ABD Greenville, Almanya Frankfurt, İspaya Madrid ve Hindistan Mumbai şehirlerinin iklim verileri ile güneş açılarını kapsayan simülasyon testleri gerçekleştirdi. Günlük 20 kilometrelik sürüş ve gün boyu park senaryosunu içeren testlerde araç, dört farklı lokasyonda da harcadığı enerjiden daha fazlasını depolamayı başardı.