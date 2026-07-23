Lüks sitede fahiş zam kavgası: Sakinler ile yönetim birbirine girdi: Jandarma devreye girdi

Kendisine telefon ettim, 'Bu şekilde olmaz, siz resmi olarak yönetici değilsiniz. Bu kadar kişiyle seçim olmaz, sizden ricam insanları toplayın bu insanları dinleyin sizin yaptığınız işler usulsuzdur.' dedim Bugün kendisine söylemiş olsak bile Yahya Bey 'in kendisi buna itiraz edecek. Yahya Bey ise bana 'Bu gibi usulsüzlükler olur' dedi bana " diye konuştu.