Bolu'da D-100 kara yolunda meydana gelen trafik kazası yürekleri ağza getirdi. Ankara yönünde ilerleyen lüks pikap, yan yoldan ana yola çıkmaya çalışan hafriyat tırının dorsesine çarptı.
Lüks pikap tır dorsesine saplandı: Araç hurdaya döndü, 3 yaralı
Bolu'da D-100 kara yolunda hafriyat tırının dorsesine çarpan lüks pikap kullanılamaz hale geldi. Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Yenicepınar köyü mevkisinde yaşanan kazada, Sedat Ç. yönetimindeki 06 FAN 064 plakalı pikap, yolun karşısına geçmeye çalışan 14 GF 008 plakalı hafriyat tırına arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle pikap kontrolden çıkarak refüje savruldu.
Araçta sıkışan yaralıları itfaiye çıkardı
Şiddetli çarpışma sonucu lüks pikapta büyük hasar meydana gelirken, araç adeta hurda yığınına döndü. Kazada sürücü Sedat Ç. ile birlikte araçta bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
D-100'de trafik kilitlendi
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Hurdaya dönen araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.