Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp

Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp

Fransa’da bir müze soygunu daha yaşandı. Geçtiğimiz yıl Louvre Müzesi’nde gerçekleşen ve 102 milyon dolarlık mücevherin çalındığı büyük vakanın ardından, bu kez benzer bir olay Lalique Müzesi’nde oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 1

Fransız lüks cam ve mücevher markası Lalique’e ait müzeye pazar sabahı erken saatlerde giren kişi ya da kişilerin doğrudan mücevher sergilenen bölüme yöneldiği bildirildi.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 2

Yaklaşık 05.30 civarında gerçekleşen olayda, yaklaşık 20 parça mücevherin çalındığı ve

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 3

kaybın birkaç milyon euro, tahminen 4 milyon euro civarında olabileceği değerlendiriliyor.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 4

Müze yetkilileri, olayın ardından tesisi geçici olarak ziyarete kapattıklarını duyurdu.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 5

Alarm sisteminin devreye girdiği, ama ilk müdahalenin güvenlik ekiplerinden sonra tesise ulaşan bir temizlik görevlisi tarafından yapıldığı ve kişinin durumu polise bildirdiği aktarıldı.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 6

Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntülerinin incelemeye alındığı belirtilirken, soruşturma devam ediyor.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 7

Art Nouveau ve Art Deco akımlarının önemli isimlerinden René Lalique’e adanan müze, 2011 yılında fabrikanın yakınında kurulmuştu.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 8

Bu soygun, Fransa’daki müze güvenliği tartışmalarını yeniden alevlendirdi ve özellikle Louvre’daki önceki büyük çaplı hırsızlığın ardından sistemlerin yeterliliğine dair soru işaretlerini artırdı.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 9

NE OLMUŞTU?

Fransa’da Louvre Müzesi’nde pazar sabahı gerçekleştirilen gündüz soygununda çalınan mücevherlerin toplam değerinin 88 milyon euro (yaklaşık 4,30 milyar Türk Lirası) olduğu açıklanmıştı.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 10

SEKİZ DAKİKALIK OPERASYON

Dört maskeli hırsız, pazar sabahı müzenin açılmasından kısa süre sonra, mekanik asansörlü bir kamyonla Seine Nehri yakınındaki bir balkondan Galerie d’Apollon salonuna girdi.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 11

İki kişi bataryalı kesici aletlerle camı keserek içeri girdi ve güvenlik görevlilerini tehdit etti. Görevliler binayı boşalttı.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 12

Hırsızlar scooter’larla olay yerinden kaçtı.

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Louvre’dan sonra Lalique: 4 milyon euroluk vurgun... 20 parça eser kayıp - Resim: 13

Empress Eugenie’nin tacı da çalındı

Çalınan eşyalar arasında, III. Napolyon’un eşi İmparatoriçe Eugenie’nin taktığı bir taç, Napolyon’un eşine hediye ettiği zümrüt ve pırlantalı kolye, Marie-Amelie’ye ait küpeler ve çeşitli mücevherler bulunuyor.

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