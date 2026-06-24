Yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişim, lojistik sektöründe köklü bir dönüşümün kapısını aralıyor.
Lojistikte yeni dönem: Milyonlarca kurye işsiz kalacak
Yapay zeka ve robotik teknolojilerindeki hızlı gelişim, milyonlarca çalışanın geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor. JD.com'un kurucusu Liu, paket teslimatlarının gelecekte robotlar tarafından yapılacağını açıklarken, bu dönüşümün kuryeler için yeni bir dönemin habercisi olabileceği belirtiliyor.Kaynak: Diğer
Çinli e-ticaret devi JD.com'un kurucusu Richard Liu'nun açıklamaları, gelecekte milyonlarca kuryenin işini robotlara kaptırabileceği yönündeki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.
TESLİMATLARDA ROBOT DÖNEMİ YAKLAŞIYOR
Financial Times'ın aktardığına göre Richard Liu, APEC CEO Forumu'nda yaptığı konuşmada paket teslimatlarının gelecekte robotlar tarafından gerçekleştirileceğini söyledi. Dünyanın en büyük lojistik ağlarından birine sahip olan JD.com'un bu alandaki planları, sektörün geleceğine ilişkin önemli ipuçları veriyor.
Şirket bünyesinde yaklaşık 700 bin teslimat çalışanı bulunduğunu hatırlatan Liu, teknolojik dönüşümün kaçınılmaz olduğunu belirtirken, çalışanların işsiz kalmasını istemediğini de vurguladı.
KURYELER İÇİN YENİ MESLEKLER PLANLANIYOR
JD.com, dönüşüm sürecinin sosyal etkilerini azaltmak amacıyla çalışanlarını farklı alanlara yönlendirmeyi hedefliyor. Bu kapsamda şirket, yaklaşık 120 okul ile iş birliği anlaşması yaptı.
Yeni eğitim programlarıyla teslimat çalışanlarının özellikle robot bakım, onarım ve teknik destek gibi alanlarda uzmanlaşması amaçlanıyor. Böylece otomasyonun yaygınlaşmasıyla ortaya çıkacak yeni iş kollarında mevcut çalışanların istihdam edilmesi planlanıyor.
KÜRESEL DÖNÜŞÜMÜN İLK ADIMLARI
Liu, robotların teslimat süreçlerinde ne zaman tamamen devreye gireceğine ilişkin net bir tarih paylaşmadı. Ancak açıklamalar, insan gücüne dayalı teslimat sistemlerinin yerini giderek daha fazla otomasyona bırakacağının güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede hız kazanan bu dönüşümün zamanla küresel ölçekte yayılması bekleniyor. Uzmanlara göre yalnızca kuryeler değil, pek çok mavi yaka çalışan da yapay zekâ ve robot teknolojilerinin etkisiyle yeni bir çalışma düzenine uyum sağlamak zorunda kalacak.