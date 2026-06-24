Lojistikte yeni dönem: Milyonlarca kurye işsiz kalacak

Çin ve ABD başta olmak üzere birçok ülkede hız kazanan bu dönüşümün zamanla küresel ölçekte yayılması bekleniyor. Uzmanlara göre yalnızca kuryeler değil, pek çok mavi yaka çalışan da yapay zekâ ve robot teknolojilerinin etkisiyle yeni bir çalışma düzenine uyum sağlamak zorunda kalacak.