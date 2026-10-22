Dinçerler Group, Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonunu devraldığını açıkladı. Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de faaliyet gösteren markanın operasyonları yeni dönemde Dinçerler Group tarafından yürütülecek.
Little Caesars'ın Türkiye'deki yeni sahibi Dinçerler Group oldu
Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de bulunan Little Caesars Pizza'nın Türkiye operasyonu Dinçerler Group'a geçti. Şirket, yeni dönemde markanın Türkiye'deki büyümesini hızlandırmayı ve şube ağını genişletmeyi hedefliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Şirket, Little Caesars'ın Türkiye'deki büyümesini hızlandırmayı, şube ağını genişletmeyi ve fiyat-değer dengesini güçlendirmeyi hedeflediğini bildirdi.
2029'A KADAR 1.000'İN ÜZERİNDE ŞUBE
Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler, grubun bünyesindeki tüm markalarla birlikte 2029 yılına kadar 1.000'in üzerinde şubeye ulaşmayı hedeflediğini açıkladı.
Dinçerler, “Little Caesars Pizza'nın yaklaşık 30 yıllık Türkiye hikayesinde yeni dönemi üstlenmek bizim için önemli bir sorumluluk, aynı zamanda güçlü bir büyüme fırsatı” ifadelerini kullandı.
ANLAŞMA DETROIT'TE İMZALANDI
Münhasır temsilcilik anlaşması, Little Caesars Enterprises Global Perakende Başkanı ve CEO'su Paula Vissing ile Dinçerler Group CEO'su Mehmet Dinçerler'in katılımıyla markanın Detroit'teki merkezinde imzalandı.
Dinçerler Group, uluslararası marka yatırımlarına 2012 yılında Gloria Jean's Coffees ile başlamış, 2022 yılında ise Magnolia Bakery'yi portföyüne eklemişti. Little Caesars'ın Türkiye operasyonunun devralınmasıyla grubun yiyecek-içecek sektöründeki marka portföyü de genişledi.