LGS'ye gireceklere altın değerinde tavsiyeler

Kaygının zaman zaman fiziksel belirtilerle de ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Açıkel, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, yoğun çarpıntı ve aşırı terleme gibi günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda ailelerin bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmasının önem taşıdığını söyledi.

Yoğun kaygı anlarında öğrencilerin hemen paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Açıkel, bir süre beklemenin, derin nefes egzersizleri yapmanın ve daha önce girdikleri deneme sınavlarını hatırlamanın rahatlatıcı etkisi olabileceğini dile getirdi. Düzenli ve verimli çalışan öğrencilerin kaygıyı yönetme konusunda daha avantajlı olduğunu ifade eden uzman isim, emek verilen bir hazırlık sürecinin sınav performansına da olumlu yansıyacağını kaydetti.