Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Burak Açıkel, özellikle sınav öncesi dönemde ekran kullanımının mümkün olduğunca azaltılmasının faydalı olacağını söyledi.
LGS'ye gireceklere altın değerinde tavsiyeler
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava kısa bir süre kala uzmanlardan öğrencilere önemli uyarılar geldi.
Sınava günler kala birçok öğrencide kaygı seviyesinin yükseldiğini belirten Açıkel, bu durumun huzursuzluk, mutsuzluk ve başarısızlık korkusu gibi duyguların yanı sıra uyku ve iştah düzeninde bozulmalara da yol açabileceğini ifade etti. Bazı öğrencilerde ağlama nöbetlerinin de görülebileceğini aktaran Açıkel, önemli bir sınava hazırlanan gençlerin belli ölçüde kaygı yaşamasının doğal olduğunu vurguladı.
Kaygının zaman zaman fiziksel belirtilerle de ortaya çıkabileceğine dikkat çeken Açıkel, şiddetli karın ağrısı, mide bulantısı, kusma, yoğun çarpıntı ve aşırı terleme gibi günlük yaşamı olumsuz etkileyen durumlarda ailelerin bir çocuk ve ergen psikiyatristine başvurmasının önem taşıdığını söyledi.
Yoğun kaygı anlarında öğrencilerin hemen paniğe kapılmaması gerektiğini belirten Açıkel, bir süre beklemenin, derin nefes egzersizleri yapmanın ve daha önce girdikleri deneme sınavlarını hatırlamanın rahatlatıcı etkisi olabileceğini dile getirdi. Düzenli ve verimli çalışan öğrencilerin kaygıyı yönetme konusunda daha avantajlı olduğunu ifade eden uzman isim, emek verilen bir hazırlık sürecinin sınav performansına da olumlu yansıyacağını kaydetti.
Velilerin sınav sürecindeki yaklaşımının büyük önem taşıdığını vurgulayan Açıkel, öğrencilerin son günlerde günlük rutinlerini korumalarının faydalı olacağını söyledi. Ailelerin sınavı küçümseyen ya da aşırı büyüten ifadelerden kaçınması gerektiğini belirten Açıkel, dengeli ve destekleyici bir tutumun çocukların psikolojik dayanıklılığını artırdığını ifade etti.
Başarı baskısının performans kaygısını yükseltebileceğini belirten Açıkel, ebeveynlerin çocuklarına emeklerinin karşılığını alabileceklerine inandıklarını hissettirmeleri gerektiğini ancak hayatın tek bir sınavdan ibaret olmadığını da hatırlatmalarının önemli olduğunu söyledi.
Kaygı yaşayan öğrencilerin çoğunlukla ailelerinin desteğine ihtiyaç duyduğunu aktaran Açıkel, anne ve babalarla geçirilen kaliteli zamanın rahatlatıcı etkisine dikkat çekti.
Birlikte sohbet etmek, yürüyüş yapmak ve ortak aktivitelerde bulunmak gibi yöntemlerin sınav döneminde gençlere iyi gelebileceğini belirtti.
Özellikle sınav öncesindeki günlerde ekran kullanımının sınırlandırılmasını öneren Açıkel, telefon ve tablet kullanımının uyku saatlerine yakın zamanlarda olumsuz etkiler oluşturabileceğini söyledi. Ekran süresinin tamamen kaldırılmasının ideal bir seçenek olabileceğini ancak bunun gençlerle iş birliği içinde planlanması gerektiğini ifade etti.
Açıkel ayrıca, öğrencilerin sınava girecekleri okulu ve sınav merkezini önceden ziyaret etmelerinin belirsizlik hissini azaltarak kaygı seviyelerini düşürebileceğini sözlerine ekledi.