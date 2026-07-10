Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları

LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları

LGS tercih süreci öncesinde en yüksek taban puanlı liseler belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de zirvede yer alan okullar ile taban puanları açıklandı.

Kaynak: Haber Merkezi
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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 1

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için en yüksek taban puanlı liseler netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de öne çıkan okullar ile puanları belli oldu.

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 2

İstanbul’da zirvede iki okul var

İstanbul’da Galatasaray Lisesi (Fransızca) ile Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) 500 tam puanla listenin zirvesini paylaştı.

İstanbul’un en yüksek puanlı liseleri şöyle:

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 3

Galatasaray Lisesi (Fransızca): 500

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 4

Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 500

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 5

İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca): 493,9643

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 6

Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 7

Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 489,0189

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 8

Ankara’da Fen Lisesi ilk sırada

Başkentte listenin zirvesinde Ankara Fen Lisesi yer aldı.

Ankara’nın en yüksek puanlı liseleri:

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 9

Ankara Fen Lisesi (İngilizce): 494,5096

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 10

Ankara Pursaklar Fen Lisesi (İngilizce): 489,0189

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 11

Atatürk Anadolu Lisesi (İngilizce): 481,7319

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 12

İzmir’in en yüksek puanlı liseleri

İzmir’de ise ilk sırayı İzmir Fen Lisesi aldı.

İzmir’in en yüksek puanlı liseleri:

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 13

İzmir Fen Lisesi (İngilizce): 493,9643

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 14

Atatürk Lisesi (İngilizce): 484,6862

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LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları - Resim: 15

Bornova Anadolu Lisesi (Almanca): 484,1567

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