Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında tercih yapacak öğrenciler için en yüksek taban puanlı liseler netleşti. İstanbul, Ankara ve İzmir’de öne çıkan okullar ile puanları belli oldu.
LGS’de en yüksek puanlı liseler açıklandı: İşte Türkiye’nin gözde okulları
LGS tercih süreci öncesinde en yüksek taban puanlı liseler belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir’de zirvede yer alan okullar ile taban puanları açıklandı.Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da zirvede iki okul var
İstanbul’da Galatasaray Lisesi (Fransızca) ile Kabataş Erkek Lisesi (Almanca) 500 tam puanla listenin zirvesini paylaştı.
İstanbul’un en yüksek puanlı liseleri şöyle:
Galatasaray Lisesi (Fransızca): 500
Kabataş Erkek Lisesi (Almanca): 500
İstanbul Atatürk Fen Lisesi (Almanca): 493,9643
Cağaloğlu Anadolu Lisesi (Almanca): 491,796
Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi (İngilizce): 489,0189
Ankara’da Fen Lisesi ilk sırada
Başkentte listenin zirvesinde Ankara Fen Lisesi yer aldı.
Ankara’nın en yüksek puanlı liseleri:
Ankara Fen Lisesi (İngilizce): 494,5096
Ankara Pursaklar Fen Lisesi (İngilizce): 489,0189
Atatürk Anadolu Lisesi (İngilizce): 481,7319
İzmir’in en yüksek puanlı liseleri
İzmir’de ise ilk sırayı İzmir Fen Lisesi aldı.
İzmir’in en yüksek puanlı liseleri:
İzmir Fen Lisesi (İngilizce): 493,9643
Atatürk Lisesi (İngilizce): 484,6862
Bornova Anadolu Lisesi (Almanca): 484,1567