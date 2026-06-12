Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu

LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu

Şanlıurfa'da LGS öncesi moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, tarihi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğu mağaraya akın ederek namaz kıldı, balıklara yem atıp başarı için dua etti.

Kaynak: DHA
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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 1

Şanlıurfa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, kentin simgesi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua etti, bölgede yoğunluk oluştu.

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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 2

Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak LGS sınavı öncesi öğrencileri, sınav heyecanı sardı.

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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 3

Bir yıl boyunca sınava hazırlanan öğrencilerden bazıları, sınav öncesinde Balıklıgöl'e giderek namaz kılıp dua etti.

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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 4

Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağaranın önünde ve içerisinde dua eden öğrenciler, daha sonra balıklara yem attı.

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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 5

Yoğunluk nedeniyle zaman zaman Balıklıgöl'de kuyruklar oluştu. Uzun süre ders çalışarak sınava hazırlandıklarını belirten öğrenciler, Hazreti İbrahim'in makamında hayırlı bir sonuç için dua ettiklerini söyledi.

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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 6

Sınavlarının iyi geçmesini temenni eden öğrenciler, emeklerinin karşılığını almak istediklerini ifade etti.

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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 7
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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 8
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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 9
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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 10
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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 11
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LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu - Resim: 12
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