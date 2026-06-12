LGS öncesi manevi güç: Hazreti İbrahim’in makamında sınav kuyruğu

Şanlıurfa’da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde moral depolamak isteyen öğrenciler ve aileleri, kentin simgesi Balıklıgöl ile Hazreti İbrahim'in doğduğuna inanılan mağarada dua etti, bölgede yoğunluk oluştu.