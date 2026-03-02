Leblebi, nohut tanelerinin kabuklarının ayrılması, dinlendirilmesi ve birden fazla aşamada kavrulması sonucu ortaya çıktı. Bu süreç, nohutun gevrekleşmesini ve uzun süre dayanıklı olmasını sağladı. Özellikle Anadolu’da yüzyıllardır tüketildi ve farklı tatlarla zenginleştirilerek sunuldu.
Leblebi gerçekten kilo yapar mı? Diyetin dostu mu, düşmanı mı?
Leblebi'nin kilo aldırıp aldırmayacağı ve diyet sırasında tüketilip tüketilemeyeceği konusu, beslenme uzmanları ve bilim insanları tarafından uzun süredir incelendi. Peki, Leblebi gerçekten kilo yapar mı? Diyetin dostu mu, düşmanı mı? Detaylar haberimizde...Derleyen: Taner Yener
LEBLEBİ ÇEŞİTLERİ
Leblebi en çok iki ana türde bilindi: Sarı leblebi kabuğu ayrılmış, kavrulmuş ve genellikle tuzlu veya baharatlı olan çıtır çeşitti. En yaygın tüketilen türdü ve koyu sarı-kahverengi tonlarında görünürdü. Beyaz leblebi ise kabuğu tamamen
Daha yumuşak bir dokuya sahipti ve tatlımsı bir lezzet verirdi. Bunların yanı sıra şekerli, çikolatalı, susamlı, acı biberli, baharatlı gibi modern çeşitleri de bulunurdu. Bazı bölgelerde çıtır veya gevrek olarak adlandırılırdı.
LEBLELİ NASIL ÜRETİLDİ?
Leblebi üretimi emek yoğun bir süreçti. Genellikle kırmızı ve iri taneli nohutlar tercih edildi. Nohutlar önce ıslatıldı, dinlendirildi, ısıtıldı ve birkaç kez kavruldu. Kabuk ayrılma aşamasında nemlendirme yapıldı, son kavurma ile lezzet ve çıtır doku kazandı.
Geleneksel yöntemlerde odun ateşinde, modern üretimlerde ise özel fırınlarda hazırlandı. Bu süreç, leblebinin uzun raf ömrü ve besin değerini korumasını sağladı. Türkiye’de üretim en çok Çorum, Denizli (Serinhisar), Kütahya (Tavşanlı) gibi bölgelerde yoğunlaştı. Çorum leblebisi coğrafi işaretli ilk ürünlerden biri olarak tanındı ve yaklaşık 300 yıllık bir geçmişe sahipti.
LEBLEBİNİN KÖKENİ VE TARİHİ
Leblebi kelimesi Farsça “leblebû”dan geldi ve kavrulmuş nohut anlamına geldi. Kökeni Orta Doğu ve Anadolu’ya dayandı; nohutun kendisi binlerce yıl öncesine uzandı. Leblebi üretiminin Osmanlı döneminde yaygınlaştığı düşünüldü ve 17. yüzyılda Anadolu’da başladığına dair kayıtlar vardı. Türkiye’de Tavşanlı’da ilk üretildiği söylense de Çorum leblebisi tescilli ve en ünlü olanıydı. Bugün İran, Suriye, Lübnan, Ürdün gibi ülkelerde de benzer şekilde tüketilirdi.
Leblebi’nin kilo aldırıp aldırmayacağı ve diyet sırasında tüketilip tüketilemeyeceği konusu beslenme uzmanları ve bilim insanları tarafından uzun süredir incelendi. Yapılan araştırmalar ve uzman görüşleri, leblebi’nin genellikle kilo yönetiminde olumlu rol oynadığını ortaya koydu. Özellikle kavrulmuş nohut olarak bilinen leblebi, lif ve protein zengini yapısıyla dikkat çekti.
Amerikalı kayıtlı diyetisyen SaVanna Shoemaker, MS, RDN, LD, Healthline’da yayınlanan makalesinde leblebi’nin kilo yönetiminde etkili olduğunu ifade etti. Shoemaker, yüksek protein ve lif içeriğinin iştahı azalttığını ve tokluk hissi yarattığını belirtti.
Bir çalışmaya atıfta bulunarak düzenli leblebi tüketen kişilerin obezite riskinin yüzde 53 oranında azaldığını ve bel çevresinin daraldığını vurguladı. Düşük kalorili yoğunluğu sayesinde sağlıklı kilo koruma stratejisi olduğunu savundu. Günlük bir porsiyonla sınırlı tutulduğunda kilo alımını önlediğini, salatalara veya atıştırmalık olarak eklenmesinin faydalı olacağını tavsiye etti.
Benzer şekilde Cleveland Clinic’ten beslenme uzmanı Amy Lane, yarım fincanlık porsiyonun günlük lif ihtiyacının neredeyse yarısını karşıladığını dile getirdi. Bu sayede aşırı yeme eğiliminin azaldığını ve kilo kontrolünün kolaylaştığını ifade etti. Leblebi’nin bitkisel protein kaynağı olarak et alternatifi olabileceğini ekledi.
BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KİLO KAYBINI DOĞRULADI
Bilimsel çalışmalar leblebi’nin kilo aldırdığına dair inanışın aksine kilo kaybına yardımcı olduğunu gösterdi. PMC’de yayınlanan derleme makalelerde leblebi ve humusun kilo yönetimi ile glukoz regülasyonunda yararlı rol oynadığı belirtildi. Düzenli tüketim obeziteyi önledi ve insülin seviyelerini dengeledi.
Başka bir meta-analiz, günde yaklaşık 130 gram nohut tüketiminin kilo kaybına yol açtığını ortaya koydu. 21 randomize kontrollü denemeyi inceleyen araştırma, nohut içeren diyetlerin 0.34 kilogramlık ağırlık azalması sağladığını gösterdi. Bu etki kalori kısıtlaması olmadan bile gözlendi.
Toronto Üniversitesi’nden Dr. John Sievenpiper, nohut tüketiminin tokluğu yüzde 31 artırdığını ve uzun vadede kilo yönetimini iyileştirdiğini belirtti. Bulgular obeziteyle mücadelede nohutun rolünü güçlendirdi.
Verywell Health’te yayınlanan makalede kavrulmuş leblebi’nin mineral emilimini artırdığı ve kilo kontrolüne katkı sağladığı ifade edildi. Düşük glisemik indeksi sayesinde kan şekerini yavaş yükseltti ve kilo alımını önledi. Başka bir çalışma nohutun vücut yağ oranını azalttığını, altı haftada belirgin kilo kaybı sağladığını kanıtladı.Uzman görüşleri ve araştırmalar leblebi’nin kilo aldırdığı endişelerini yersiz kıldı. Lif ve protein zenginliğiyle tokluk sağladı, kilo yönetiminde yardımcı oldu.
Diyetisyenler leblebi’yi salata, çorba veya atıştırmalık olarak önerdi. Günlük bir porsiyonun kilo kaybına katkı sağladığı görüldü. Paketlenmiş ürünlerdeki katkı maddelerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Leblebi sağlıklı beslenmede önemli yer edindi ve diyet sırasında güvenle tüketilebileceği kanıtlandı. Bu bulgular leblebi’nin kilo aldırmadığını, hatta zayıflamaya yardımcı olduğunu doğruladı.