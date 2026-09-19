Edirne’nin Keşan ilçesinde lavanta tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü
Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü
Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde lavanta tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 12 dönümlük alanı küle çevirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tarla sahibi şikayetçi olarak inceleme başlatılmasını istedi.Kaynak: DHA
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İlçeye bağlı Siğilli köyünde Durhan Yakın’a ait lavanta tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.
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Alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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Yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük tarla zarar gördü. Tarla sahibi Durhan Yakın, jandarmaya başvurarak şikayetçi olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
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