Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü

Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü

Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Siğilli köyünde lavanta tarlasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. 12 dönümlük alanı küle çevirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası tarla sahibi şikayetçi olarak inceleme başlatılmasını istedi.

Kaynak: DHA
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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 1

Edirne’nin Keşan ilçesinde lavanta tarlasında çıkan yangında, yaklaşık 12 dönüm alan zarar gördü

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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 2

İlçeye bağlı Siğilli köyünde Durhan Yakın’a ait lavanta tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 3

Alevler kısa sürede tüm tarlayı sardı. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 4

Yangın sonucu yaklaşık 12 dönümlük tarla zarar gördü. Tarla sahibi Durhan Yakın, jandarmaya başvurarak şikayetçi olurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 5
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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 6
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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 7
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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 8
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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 9
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Lavanta tarlası alev alev yandı: 12 dönüm alan küle döndü - Resim: 10
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