Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı

Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı

İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, 1.050 beygir gücüne sahip tarihindeki en hızlı modeli Revuelto SV'yi tanıttı. Sadece 1.963 adet üretilecek olan hibrit hiper aracın fiyatı dudak uçuklattı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 1

İtalyan lüks otomotiv üreticisi Lamborghini, marka tarihinin en güçlü ve en yüksek süratli aracı unvanını taşıyan hibrit süper otomobili Revuelto SV'yi resmi olarak gün yüzüne çıkardı.

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 2

CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre, markanın simgesi haline gelen V12 motorunu elektrik gücüyle buluşturan hiper model, sergilediği üstün sürüş verileri ve yüksek satış bedeliyle sektörde dikkatleri üzerine çekti.

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 3

Mühendislik sınırlarını zorlayan yeni model, gücünü atmosferik V12 ünitesine eşlik eden üç farklı elektrik motorundan alıyor.

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 4

Toplamda 1.050 beygir gücünün üzerine çıkan araç, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,4 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 5

Tasarım ve teknolojinin uyumuna dikkat çeken Revuelto Ürün Hattı Direktörü Alessandro Farmeschi, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 6

"Müşterilerimiz bir Lamborghini tercih ettiklerinde, bunu özgün tasarımla birlikte uygulanan teknoloji için yaparlar. Bu nedenle aracın teknik kısmında gerçek bir derinlik sunmanız gerekir.”

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 7

“Motor sesi bizim için hayati önem taşıyor. V12 motor, şirketimizin kuruluşundan bu yana başarımızın en temel anahtarı olmuştur."

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 8

Sınırlı sayıda imal edilecek araç için 1.963 adetlik üretim kotası konuldu.

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 9

Modelin başlangıç fiyatı ise 741 bin 172 dolar olarak duyuruldu.

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 10

Elektrikli destek sisteminin sürüş keyfini artırdığını belirten Farmeschi, açıklamasını şöyle sürdürdü:

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 11

"Revuelto SV, müşterilerimize performans sınırlarını zorlama fırsatı sunuyor.”

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Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı - Resim: 12

“Onlara yarış odaklı bir deneyim sağlarken aynı zamanda Lamborghini kullanmanın verdiği o gerçek heyecanı ve sürüş keyfini yaşatmak istedik."

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