İtalyan lüks otomotiv üreticisi Lamborghini, marka tarihinin en güçlü ve en yüksek süratli aracı unvanını taşıyan hibrit süper otomobili Revuelto SV'yi resmi olarak gün yüzüne çıkardı.
Lamborghini sınırlı sayıda üretti: En hızlı modelin fiyatı dudak uçuklattı
İtalyan lüks otomobil üreticisi Lamborghini, 1.050 beygir gücüne sahip tarihindeki en hızlı modeli Revuelto SV'yi tanıttı. Sadece 1.963 adet üretilecek olan hibrit hiper aracın fiyatı dudak uçuklattı.Kaynak: Haber Merkezi
CNBC tarafından aktarılan bilgilere göre, markanın simgesi haline gelen V12 motorunu elektrik gücüyle buluşturan hiper model, sergilediği üstün sürüş verileri ve yüksek satış bedeliyle sektörde dikkatleri üzerine çekti.
Mühendislik sınırlarını zorlayan yeni model, gücünü atmosferik V12 ünitesine eşlik eden üç farklı elektrik motorundan alıyor.
Toplamda 1.050 beygir gücünün üzerine çıkan araç, 0’dan 100 km/s hıza yalnızca 2,4 saniye gibi kısa bir sürede ulaşıyor.
Tasarım ve teknolojinin uyumuna dikkat çeken Revuelto Ürün Hattı Direktörü Alessandro Farmeschi, CNBC’ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
"Müşterilerimiz bir Lamborghini tercih ettiklerinde, bunu özgün tasarımla birlikte uygulanan teknoloji için yaparlar. Bu nedenle aracın teknik kısmında gerçek bir derinlik sunmanız gerekir.”
“Motor sesi bizim için hayati önem taşıyor. V12 motor, şirketimizin kuruluşundan bu yana başarımızın en temel anahtarı olmuştur."
Sınırlı sayıda imal edilecek araç için 1.963 adetlik üretim kotası konuldu.
Modelin başlangıç fiyatı ise 741 bin 172 dolar olarak duyuruldu.
Elektrikli destek sisteminin sürüş keyfini artırdığını belirten Farmeschi, açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Revuelto SV, müşterilerimize performans sınırlarını zorlama fırsatı sunuyor.”
“Onlara yarış odaklı bir deneyim sağlarken aynı zamanda Lamborghini kullanmanın verdiği o gerçek heyecanı ve sürüş keyfini yaşatmak istedik."