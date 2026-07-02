Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek

KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR

Şekersiz badem sütü, tam yağlı inek sütüne kıyasla daha düşük kalori içerir. Bu özelliği sayesinde kalori alımını sınırlandırmak isteyenler için uygun bir alternatif olabilir. Ayrıca düşük şeker içeriği sayesinde dengeli beslenme planlarında rahatlıkla yer bulabilir.

Marketlerde satılan birçok badem sütü, kalsiyum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş olarak sunuluyor. Bu ürünler, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilir. Besin değerleri markadan markaya değişebileceği için etiket bilgilerinin incelenmesi önem taşıyor.