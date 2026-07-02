Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Yaşam Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek

Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek

Sağlıklı yaşam trendlerinin öne çıkan içeceklerinden biri olan badem sütü, hem bitkisel beslenmeyi tercih edenlerin hem de laktoz intoleransı bulunan kişilerin sıkça yöneldiği alternatifler arasında yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 1

Düşük kalorili yapısı, vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çeken badem sütü, dengeli beslenme programlarında giderek daha fazla tercih ediliyor. Peki, düzenli tüketildiğinde vücuda hangi katkıları sağlayabilir?

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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 2

İnek sütüne bitkisel bir alternatif olarak öne çıkan badem sütü, laktoz içermemesi, hafif lezzeti ve düşük kalori oranıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Özellikle şekersiz çeşitleri, kilo kontrolü hedefleyen kişiler tarafından daha sık tercih ediliyor.

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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 3

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Badem sütü, doğal olarak kolesterol içermez ve doymuş yağ oranı düşük. İçerdiği doymamış yağ asitleri, dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak kalp ve damar sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir. Tek başına herhangi bir besinin kalp hastalıklarını önlediği söylenemez.

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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 4

LAKTOZ İNTOLERANSI OLANLAR İÇİN İYİ BİR ALTERNATİF

Laktoz içermemesi sayesinde süt tüketimi sonrası şişkinlik, gaz ve sindirim rahatsızlığı yaşayan kişiler için uygun bir seçenek olabilir. Bu özelliğiyle bitkisel sütler arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.

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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 5

CİLT SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR

Badem sütü, özellikle E vitamini bakımından zenginleştirilmiş çeşitleriyle antioksidan alımına destek olabilir. Antioksidanlar, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olurken cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.

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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 6

KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR

Şekersiz badem sütü, tam yağlı inek sütüne kıyasla daha düşük kalori içerir. Bu özelliği sayesinde kalori alımını sınırlandırmak isteyenler için uygun bir alternatif olabilir. Ayrıca düşük şeker içeriği sayesinde dengeli beslenme planlarında rahatlıkla yer bulabilir.

Marketlerde satılan birçok badem sütü, kalsiyum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş olarak sunuluyor. Bu ürünler, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilir. Besin değerleri markadan markaya değişebileceği için etiket bilgilerinin incelenmesi önem taşıyor.

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Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek - Resim: 7

TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Badem sütü tercih ederken ilave şeker içermeyen ürünleri seçmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Ayrıca protein miktarı inek sütüne göre daha düşük olduğundan, günlük protein ihtiyacının diğer besinlerden karşılanması da önemli.

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