Düşük kalorili yapısı, vitamin ve mineral içeriğiyle dikkat çeken badem sütü, dengeli beslenme programlarında giderek daha fazla tercih ediliyor. Peki, düzenli tüketildiğinde vücuda hangi katkıları sağlayabilir?
Laktoz hassasiyeti olanlar için alternatif seçenek: Kalorisi düşük, besin değeri yüksek
Sağlıklı yaşam trendlerinin öne çıkan içeceklerinden biri olan badem sütü, hem bitkisel beslenmeyi tercih edenlerin hem de laktoz intoleransı bulunan kişilerin sıkça yöneldiği alternatifler arasında yer alıyor.Kaynak: Haber Merkezi
İnek sütüne bitkisel bir alternatif olarak öne çıkan badem sütü, laktoz içermemesi, hafif lezzeti ve düşük kalori oranıyla geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Özellikle şekersiz çeşitleri, kilo kontrolü hedefleyen kişiler tarafından daha sık tercih ediliyor.
KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER
Badem sütü, doğal olarak kolesterol içermez ve doymuş yağ oranı düşük. İçerdiği doymamış yağ asitleri, dengeli bir beslenme düzeninin parçası olarak kalp ve damar sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir. Tek başına herhangi bir besinin kalp hastalıklarını önlediği söylenemez.
LAKTOZ İNTOLERANSI OLANLAR İÇİN İYİ BİR ALTERNATİF
Laktoz içermemesi sayesinde süt tüketimi sonrası şişkinlik, gaz ve sindirim rahatsızlığı yaşayan kişiler için uygun bir seçenek olabilir. Bu özelliğiyle bitkisel sütler arasında en çok tercih edilen ürünlerden biri olarak öne çıkıyor.
CİLT SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYABİLİR
Badem sütü, özellikle E vitamini bakımından zenginleştirilmiş çeşitleriyle antioksidan alımına destek olabilir. Antioksidanlar, hücreleri oksidatif strese karşı korumaya yardımcı olurken cildin daha sağlıklı görünmesini sağlar.
KİLO KONTROLÜNÜ SAĞLAR
Şekersiz badem sütü, tam yağlı inek sütüne kıyasla daha düşük kalori içerir. Bu özelliği sayesinde kalori alımını sınırlandırmak isteyenler için uygun bir alternatif olabilir. Ayrıca düşük şeker içeriği sayesinde dengeli beslenme planlarında rahatlıkla yer bulabilir.
Marketlerde satılan birçok badem sütü, kalsiyum ve D vitamini ile zenginleştirilmiş olarak sunuluyor. Bu ürünler, günlük kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayabilir. Besin değerleri markadan markaya değişebileceği için etiket bilgilerinin incelenmesi önem taşıyor.
TÜKETİRKEN BUNLARA DİKKAT EDİN
Badem sütü tercih ederken ilave şeker içermeyen ürünleri seçmek daha sağlıklı bir seçenek olabilir. Ayrıca protein miktarı inek sütüne göre daha düşük olduğundan, günlük protein ihtiyacının diğer besinlerden karşılanması da önemli.