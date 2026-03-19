Kuveyt Ordusu tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Kuveyt hava sahasında 18 "düşman" İHA tespit ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu İHA'lardan 13’ünün imha edildiği, 2 İHA'nın ise Kuveyt Ulusal Petrol Şirketi’ne ait 2 operasyonel birimi hedef alarak küçük çaplı yangınlara yol açtığı aktarıldı.

Yangınların kontrol altına alındığı ve olaylarda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı, diğer 3 İHA'nın ise "tehdit alanı" dışında düştüğü kaydedildi.