Kurutma makinesi bomba gibi patladı: Balkonda kurtarılmayı beklediler

Olayla ilgili konuşan Ahmet Uyar, "Herkesin başına gelebiliyor. Aşağı katta kurutma makinesi alevlendi. Apartmanda yangın ve duman vardı. Söndürmeye çalıştım ama nefes alamayınca, ‘Bu iş beni aşıyor’ dedim. Hemen 112’yi aradım.