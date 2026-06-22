Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi

Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi

Karacabey’de kuru soğan hasadı başladı, üretici bu yıl fiyatlardan memnun. Verim düşüşüyle yükselen fiyatlar çiftçiye nefes aldırırken, ithalat endişesi sektörün gündeminde kalmaya devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 1

Soğan ambarı olarak bilenen Bursa’nın Karacabey ilçesinde kuru soğan hasadı başladı. Tarlalarda hem üretim hem de satış hareketliliği yaşanırken üreticiler, bu sezon verim ve fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 2

FİYAT ARTIŞI ÜRETİCİYİ RAHATLATTI

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 3

Son yıllarda düşük fiyatlar nedeniyle ciddi zarar eden üreticiler, bu yıl Adana ve Hatay’daki olumsuz hava koşullarının da etkisiyle yükselen fiyatlardan olumlu etkilendi. Geçen yıl dönüm maliyetini karşılayamayan çiftçiler, bu sezon dönüm başına 60 bin ile 120 bin lira arasında gelir elde ediyor.

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 4

“ZARARDA ÇİFTÇİ, KARDA İTHALATÇI OLMAMALI”

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 5

Karacabey’de uzun yıllardır kuru soğan üreticiliği ve ticareti yapan Gürel Dipli, kış aylarında kuru soğanın kilosunu toptan olarak ülkenin dört bir yanına 2-3 liradan gönderdiklerini hatırlattı.

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 6

Geçen yıl dönüm maliyeti 35 bin lira olan soğanı satamadıkları için üreticinin ciddi darbe aldığına dikkati çeken Dipli, piyasadaki son duruma ilişkin şunları kaydetti:

"Bu yıl yeni mahsul taze kuru soğanın tüccar çıkış kilogram fiyatı 25 lira seviyelerinde seyrediyor. Çok şükür çiftçimiz bu yıl biraz para kazanmaya başladı. Bizler tarlada çiftçiyle dönüm başı fiyat üzerinden anlaşarak ürünü satın alıyoruz."

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 7

"Bunun işçi eliyle toplanması, çuvallanması, nakliyesi ve işletme karı derken nihai çıkış fiyatı 25 lirayı buluyor. Soğan üreticisi aslında 2018 yılından bu yana hak ettiği kazancı bir türlü sağlayamadı, bu yıl biraz kazanmaya başladı. Zarar edildiğinde bu yük tamamen çiftçinin sırtına yükleniyorsa, kar zamanı da bu kazanç yine çiftçinin hanesine yazılmalı."

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 8

“İTHALAT KARARI ÇİFTÇİNİN MÜCADELE GÜCÜNÜ KIRAR”

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 9

Üreticilerin en büyük endişesinin ithalat ihtimali olduğunu vurgulayan Dipli, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Sektör olarak şu an tek bir korkumuz var, o da aniden alınabilecek bir ithalat kararıdır. Sistem hiçbir zaman zararda çiftçiyi yalnız bırakıp, karda ithalatçıyı zengin edecek şekilde işlememeli."

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Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi - Resim: 10

"Bıraksınlar, yıllar sonra kuru soğan üreticisi de emeğinin karşılığını alıp biraz rahat nefes alsın. Eğer çiftçimiz bu yıl da hak ettiği kazancı elde edemezse, önümüzdeki yıllarda soğan üretiminden tamamen uzaklaşır ve üretimin devamlılığı kalmaz. Tam kar edip yaralarını saracağı bu hassas dönemde piyasaya ithal ürün sokulursa, yerli üreticinin toprakla mücadele edecek gücü kalmaz."

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