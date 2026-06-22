Kuru soğan üreticisi bu yıl nefes aldı: Fiyatlar yükseldi

Üreticilerin en büyük endişesinin ithalat ihtimali olduğunu vurgulayan Dipli, yetkililere çağrıda bulunarak şunları söyledi:

"Sektör olarak şu an tek bir korkumuz var, o da aniden alınabilecek bir ithalat kararıdır. Sistem hiçbir zaman zararda çiftçiyi yalnız bırakıp, karda ithalatçıyı zengin edecek şekilde işlememeli."