Yaka köyünde uzun süredir kullanılmayan ve tehlike arz ettiği gerekçesiyle yıkım kararı alınan İbrahim Çengel'e ait metruk bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
"Kurtuluş Savaşı'ndan el bombası getirdim" dedi, kimse inanmadı: Çocuklar oynarken buldu
Isparta'nın Gelendost ilçesine bağlı Yaka köyünde, film senaryolarını aratmayan bir olay yaşandı. Yıllar önce hayatını kaybeden bir köylünün "Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra getirdim" dediği ancak kimsenin inanmadığı el bombasını yıkılan evinin molozları arasında oyun oynayan çocuklar buldu.
Yıkımın ardından ortaya çıkan molozların döküldüğü alanda oyun oynayan köyün çocukları, taşlar arasında el bombasına benzer bir cisim fark etti.
Çocukların bulduğu cismin el bombası olduğunu fark ederek hemen müdahale eden köy sakinlerinden Orkun Çiftçi, yaşanan korku dolu anları şöyle anlattı:
"Çocuklar el bombasına benzer bir cisim bulduklarını söyleyince hemen yanlarına gittim. Cismin el bombası olduğunu anlayınca çocukları derhal bölgeden uzaklaştırdım. Bombayı karşıdaki beton bir taşın üzerine koyarak çevre güvenliğini almaya çalıştım. Muhtarımıza haber verdik, o da jandarmaya bildirdi. Ekipler gelip bombayı güvenli alanda imha etti."
"EFSANA SANIYORDUK, GERÇEK ÇIKTI"
Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan AK Parti Gelendost İlçe Başkanı Mehmet Ertunç ise bombanın asırlık hikayesini şu sözlerle paylaştı:
"Yaklaşık bir asırdan fazla süredir ayakta olan bir binaydı. Rahmetli Hüseyin amcamın amcasının, 1915-1925 yılları arasında askerden döndüğünde yanında bomba getirdiğinden bahsedilirmiş ama kimse bunu ciddiye almamış...
Evin bir yerine saklamış demek ki. Arsa sahibi olan torununu aradım, 'Biz yıllarca o evde oturduk, dedemizden duyduk ama ciddiye almadık' dedi. Neyse ki bir olumsuzluk yaşanmadan imha edildi."
BOMBA İMHA UZMANLARI KONTROLLÜ ŞEKİLDE PATLATTI
Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olay yerine sevk edilen bomba imha uzmanları, Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığı değerlendirilen el bombasını güvenli bir araziye götürerek kontrollü şekilde imha etti.
"Kurtuluş Savaşı'ndan hatıra getirdim" dediği ancak kimsenin inanmadığı el bombasının patlatılma anlarını çevredekilerin cep telefonlarıyla kayda alırken, olayla ilgili tahkikat sürüyor.