Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
İstanbul 14°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
1/7
Anasayfa Magazin Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım”

Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım”

Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren Didem Taslan, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Taslan, katıldığı bir davette hem son haliyle dikkat çekti hem de geçmişte yer aldığı projelere dair samimi açıklamalarda bulundu.

Hande Karacan Derleyen: Hande Karacan
Haberi Paylaş
Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım” - Resim: 1

Dizide canlandırdığı Gamze karakteriyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu, aradan geçen zamana rağmen hâlâ en çok bu rolle anıldığını dile getirdi.

1 5
Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım” - Resim: 2

Böylesine güçlü bir yapımda yer almanın hem büyük bir şans hem de farklı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Taslan, “Bu kadar etkili bir projede oynayınca insanlar sizi hep o rolle hatırlıyor. Bundan şikâyetçi değilim ama ister istemez sonrası için beklenti yükseliyor. Açıkçası rol seçerken daha titiz davranmaya başladım” sözleriyle dikkat çekti.

2 5
Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım” - Resim: 3

Yurt dışında da tanındığını belirten Taslan, özellikle Mısır’da gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. Uluslararası alanda tanınmanın kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.

3 5
Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım” - Resim: 4

"BENİM DE BİR MAFYA KADINI OLARAK PROJEDE YER ALMAM GEREKİRDİ"

Öte yandan Taslan, dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz imzası taşıyan Yeraltı yapımını da beğeniyle takip ettiğini belirtti. Dizide özellikle Uraz Kaygılaroğlu’nun performansını başarılı bulduğunu söyleyen oyuncu, esprili bir dille “Benim de bir mafya kadını olarak projede yer almam gerekirdi” ifadelerini kullandı.

4 5
Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım” - Resim: 5

Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Didem Taslan, hâlâ “Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si” olarak anılmaktan memnun olduğunu ancak yeni ve güçlü projelerde yer almaya da açık olduğunun sinyallerini verdi.

5 5
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro