Dizide canlandırdığı Gamze karakteriyle hafızalara kazınan eski manken ve oyuncu, aradan geçen zamana rağmen hâlâ en çok bu rolle anıldığını dile getirdi.
Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım”
Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Memati’nin sevgilisi Gamze Güneş karakterine hayat veren Didem Taslan, uzun bir aranın ardından yeniden görüntülendi. Taslan, katıldığı bir davette hem son haliyle dikkat çekti hem de geçmişte yer aldığı projelere dair samimi açıklamalarda bulundu.Derleyen: Hande Karacan
Böylesine güçlü bir yapımda yer almanın hem büyük bir şans hem de farklı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Taslan, “Bu kadar etkili bir projede oynayınca insanlar sizi hep o rolle hatırlıyor. Bundan şikâyetçi değilim ama ister istemez sonrası için beklenti yükseliyor. Açıkçası rol seçerken daha titiz davranmaya başladım” sözleriyle dikkat çekti.
Yurt dışında da tanındığını belirten Taslan, özellikle Mısır’da gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi. Uluslararası alanda tanınmanın kendisi için ayrı bir mutluluk kaynağı olduğunu vurguladı.
"BENİM DE BİR MAFYA KADINI OLARAK PROJEDE YER ALMAM GEREKİRDİ"
Öte yandan Taslan, dizinin senaristlerinden Raci Şaşmaz imzası taşıyan Yeraltı yapımını da beğeniyle takip ettiğini belirtti. Dizide özellikle Uraz Kaygılaroğlu’nun performansını başarılı bulduğunu söyleyen oyuncu, esprili bir dille “Benim de bir mafya kadını olarak projede yer almam gerekirdi” ifadelerini kullandı.
Yıllara meydan okuyan görünümüyle dikkat çeken Didem Taslan, hâlâ “Kurtlar Vadisi’nin Gamze’si” olarak anılmaktan memnun olduğunu ancak yeni ve güçlü projelerde yer almaya da açık olduğunun sinyallerini verdi.