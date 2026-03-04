Didem Taslan’dan Yeraltı yorumu: “Ben de mafya kadını olmalıydım”

Böylesine güçlü bir yapımda yer almanın hem büyük bir şans hem de farklı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Taslan, “Bu kadar etkili bir projede oynayınca insanlar sizi hep o rolle hatırlıyor. Bundan şikâyetçi değilim ama ister istemez sonrası için beklenti yükseliyor. Açıkçası rol seçerken daha titiz davranmaya başladım” sözleriyle dikkat çekti.