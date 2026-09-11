Kanada merkezli küresel şirket TD Securities emtia analistleri Ryan McKay ve Bart Melek, altının gidişatıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Küresel şirketten altın tahmini: 2027’de ulaşacağı rakamı verdi
TD Securities analistleri, altının diğer değerli metallere kıyasla güçlü seyrini koruduğunu belirtti. Analistler, altının 2027’de ulaşacağı seviyeye dair tahmini sayılar verdi.Utku Beycan
Uzman isimler altının son dönemdeki kazanımlarının bir bölümünü geri vermesine rağmen diğer değerli metallere kıyasla daha güçlü performans gösterdiğini belirtti.
Analistler, yüksek enerji fiyatları ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz artırımı beklentisindeki kısa vadeli yükselişe rağmen altının üst seviyelerde desteğini koruduğunu ifade etti.
Analistler, kısa vadede ekonomik veriler ve haber akışının altın fiyatları üzerinde etkili olacağını, enflasyon verilerinin ise önemli bir katalizör olacağını kaydetti.
TD Securities, altın fiyatında kırılması durumunda satışların hızlanabileceği iki önemli destek seviyesine dikkat çekti.
Analistlere göre, emtia ticaret danışmanları (CTA) altının ons fiyatının 4.367 doların altına inmesi halinde sınırlı satışlara başlayabilir.
Sistematik fonların ise 4.300 doların altında daha yoğun satış eğilimine girebileceği belirtildi.
Analistler, daha uzun vadede doların değer kaybetmesi beklentisinin yeniden güçlenmesi, merkez bankalarının altın alımlarının artması ve borsa yatırım fonlarında (ETF) birikimin yeniden hız kazanmasının altın için güçlü bir destek oluşturabileceğini ifade etti.
Bart Melek, Fed Başkanı Kevin Warsh’ın Jackson Hole toplantısındaki değerlendirmelerinin altın açısından kısa vadede önemli bir engel oluşturabileceğini belirtti.
Melek, Warsh’ın enflasyonun yüzde 2 hedefe ikna edici biçimde dönmediği uyarısında bulunduğunu ve finansal koşulların kısıtlayıcı olmadığını ifade ettiğini aktardı.
Melek’e göre yüksek enerji fiyatları ve güçlü ekonomik görünüm, fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskının sürdüğüne işaret ediyor.
Piyasaların Fed’in eylül ve aralık aylarında faiz artırabileceği beklentisini fiyatlamaya başlamasıyla kısa vadeli faizlerin ve doların güçlenmesi, altın fiyatında düşüşe neden oldu.
Melek, bu gelişmelerin ardından altın fiyatının yaklaşık 125 dolar gerileyerek 4.470 dolar seviyesine indiğini belirtti.
Melek, TD Securities’in ABD dolarının baskı altında kalmasına rağmen altın fiyatında yakın vadede daha fazla düşüş beklediğini ifade etti.
Analiste göre kısa vadeli faiz oranlarındaki yükseliş, finansal koşullardaki gevşemenin altın üzerindeki olumlu etkisini sınırlayabilir.
Melek, altının yıl sonuna kadar son dönemdeki 4.200-4.700 dolar/ons işlem aralığının alt bölümüne doğru gerilemesinin muhtemel olduğunu belirtti.
Melek ayrıca ekonominin görece güçlü, enflasyonun ise hedefin üzerinde seyretmesi nedeniyle Fed’in daha şahin bir görünüm sergilediğini söyledi.
Uzun vadede ise daha dengeli bir petrol piyasası ve yüksek faizlerin toplam talebi zayıflatmasıyla enflasyon istikrar kazanabilir.
Bunun olması halinde Fed’in para politikasını gevşetmesinin ve altının ons fiyatının 2027’nin üçüncü çeyreğinde 5.350 dolar seviyesine yönelmesinin mümkün olduğu değerlendirmesinde bulundu.
Melek, merkez bankaları, kurumsal yatırımcılar ve fiziksel perakende yatırımcıların altını portföy çeşitlendirmesi açısından cazip görmeye devam ettiğini de vurguladı.
Bunun piyasada destekleyici bir unsur olabileceğini ifade etti.
NOT: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi vermemektedir.