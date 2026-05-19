Küresel havacılık sektörü uçuş ağlarını genişletmeye ve yolcu kapasitelerini artırmaya devam ederken, bu devasa operasyonları sırtlayan insan kaynağı gücü de şirketlerin büyüklük kriterlerinde belirleyici bir rol oynuyor. Dünyanın en değerli ve en büyük şirketlerinin finansal ile operasyonel verilerini listeleyen Companiesmarketcap, küresel havacılık sektörünün istihdam haritasını gözler önüne seren yeni bir araştırma yayınladı.
Küresel havayolu şirketlerinin istihdam bilançosu: THY’nin sırası belli oldu
Türk Hava Yolları, devasa istihdam gücüyle de küresel ligde ilk 10'a girmeyi başardı. Toplam personel sayısı 64 bin 570'e ulaşan THY; havacılık sektörünün küresel ölçekteki pek çok köklü aktörünü ve uluslararası dev havayolu grubunu geride bıraktı.
Türkiye'nin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), gökyüzündeki ağırlığının yanı sıra devasa çalışan ordusuyla da dünya genelinde rüştünü bir kez daha ispat ederek en fazla personele sahip havayolu şirketleri listesinde ilk 10’daki yerini aldı.
Listenin Zirvesinde ABD ve Çin Ağırlığı Dikkat Çekiyor
Yayınlanan geniş kapsamlı raporun detayları incelendiğinde, listenin üst sıralarında Amerika Birleşik Devletleri ve Çin merkezli şirketlerin yoğun ağırlığı göze çarpıyor. Dünyanın en fazla personel istihdam eden havayolu şirketi unvanını, 138 bin 100 kişilik devasa çalışan sayısıyla ABD merkezli havacılık devi American Airlines göğüsledi.
American Airlines'ın hemen ardından, yine ABD'nin küresel markalarından biri olan United Airlines Holdings 111 bin 300 personeliyle dünya ikincisi olurken, listenin üçüncü basamağına ise 104 bin 909 çalışanı bünyesinde barındıran Çin merkezli Air China yerleşti.
Küresel istihdam yarışında dördüncü sırayı 103 bin çalışanıyla bir başka ABD'li üretici Delta Air Lines alırken, beşinci sırada ise Avrupa'nın en büyük havacılık gruplarından biri olan Alman panzeri Lufthansa 98 bin 739 personeliyle kendine yer buldu.
Listenin devamında, Türk Hava Yolları’nın hemen önünde yer alarak sıralamayı tamamlayan diğer devasa küresel aktörler ise sırasıyla China Southern Airlines, China Eastern Airlines, Air France-KLM grubu ve Southwest Airlines olarak kayıtlara geçti.
Türk Hava Yolları Dünya Devlerini Tek Tek Çizgi Dışına İtti
Türk Hava Yolları (THY) ise tam 64 bin 570 kişiye ulaşan devasa personel kadrosuyla listenin 10’uncu sırasında yer alarak küresel bir gövde gösterisine imza attı. Şirket, ulaştığı bu muazzam istihdam hacmi ve insan kaynağı kapasitesi sayesinde havacılık dünyasının parmakla gösterilen pek çok dev holdingini ve bayrak taşıyıcısını geride bırakmayı başardı.
THY'nin listenin alt basamaklarında bıraktığı ve geride kalmasını sağladığı devasa havacılık organizasyonları arasında; International Consolidated Airlines, ANA Holdings, LATAM Airlines, Air Canada, Japan Airlines ve Ryanair gibi büyük havayolu grupları bulunuyor.
Açıklanan bu veriler, THY'nin sadece operasyonel bazda değil, organizasyonel ve istihdam gücü bakımından da küresel havacılık endüstrisinin en büyük aktörlerinden biri haline geldiğini tescillemiş oldu.
(Oksijen)